Publié par ALEXIS le 21 mars 2023 à 01:35

Recrue estivale de l’ OGC Nice, Aaron Ramsey n’est pas déçu de son choix. Après sept mois au Gym, il est séduit par le projet niçois et y adhère entièrement.

Aaron Ramsey fait partie des joueurs britanniques, avec Ross Barkley (29 ans) et Joe Bryan (29 ans), qui ont renforcé l’ OGC Nice pendant le mercato estival. Grâce à son expérience du haut niveau, le milieu de terrain est l'un des cadres du vestiaire du Gym. Il a disputé 22 des 28 matchs de la saison et a été titulaire 14 fois. Le Gallois a même été décisif, avec un but inscrit et 2 passes décisives délivrées.

Ancien joueur de Cardiff City, d’Arsenal, de Nottingham Forest, de la Juventus ou encore des Rangers FC de Glasgow, Aaron Ramsey aurait pu rebondir dans un autre club en Grande-Bretagne (Premier League ou Championship), mais il a choisi l’ OGC Nice. Après un peu plus d’une demi-saison sous le maillot du club azuréen, le N°16 de l'équipe de Didier Digard se sent épanoui chez les Aiglons, alors qu'il avait eu un passage compliqué à la Juve.

OGC Nice : Aaron Ramsey évoque « un grand projet » au Gym avec Jim Ratcliffe

Et Aaron Ramsey ne cache pas son adhésion au projet niçois initié par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe. « C’est agréable. Il y a de pires endroits au monde pour jouer au football », a-t-il confié.

L’ancien joueur des Gunners est également emballé par l’ambition du nouveau grand patron de l’ OGC Nice. « Le propriétaire est très passionné et vraiment impliqué à Nice. Il veut amener Nice au sommet. C’est un grand projet. Cela ressemble à un club familial », a-t-il indiqué.

Engagé pour une seule saison, Aaron Ramsey est en fin de contrat en juin 2023. Cependant, ses déclarations montrent bien qu'il souhaite prolonger son aventure à Nice. Sauf que Florent Ghisolfi (directeur sportif) et le staff technique des Aiglons n'ont pas encore décidé de renouveler le bail du joueur de 32 ans.