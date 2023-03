Publié par Enzo Vidy le 21 mars 2023 à 17:26

À la conquête d'un attaquant pour la saison prochaine, Luis Campos s'active pour faire venir Victor Osimhen au PSG, et va rencontrer les agents du joueur.

La saison prochaine est déjà au centre de toutes les attentions à Paris. Confronté à une nouvelle crise sportive après la nouvelle élimination prématurée en Ligue des Champions, le PSG ne traverse pas sa meilleure période à l'entame de cette nouvelle trêve internationale.

La défaite face au Stade Rennais dimanche dernier au Parc des Princes est toujours dans les têtes, et Christophe Galtier reste dans l'oeil du cyclone, même si un départ de l'entraîneur parisien ne devrait pas intervenir avant la fin de la saison. Néanmoins, Luis Campos prépare déjà le prochain exercice, et compte bien réaliser un mercato estival bien plus fructueux que celui réalisé l'année dernière lors de son arrivée au PSG.

Si plusieurs départs devraient avoir lieu au sein du club de la capitale, le directeur sportif portugais s'active également sur différents dossiers, en particulier celui de Victor Osimhen. Excellent cette saison avec Naples, l'attaquant nigérian pourrait quitter l'Italie l'été prochain, et Luis Campos a déjà pris les devants pour l'attirer au PSG.

PSG Mercato : Luis Campos va rencontrer les agents de Victor Osimhen

Si l'on en croit les informations révélées par Foot Mercato ce mardi, le PSG aurait décidé d'accélérer la cadence dans le dossier Victor Osimhen. En effet, le média indique que Luis Campos va profiter de la trêve internationale pour rencontrer les agents du joueur nigérian, tout en précisant que les discussions étaient déjà bien engagées avec ces derniers.

En revanche, Victor Osimhen n'a jamais caché vouloir jouer en Premier League durant sa carrière, chose qui pourrait compliquer les affaires du PSG. De plus, les dirigeants napolitains espèrent récupérer un chèque d'au moins 150 millions d'euros, une somme extrêmement conséquente pour le club de la capitale, déjà considérablement endetté.