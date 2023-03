Publié par Enzo Vidy le 23 mars 2023 à 19:56

Quelques instants après le match nul de l' ASSE au Havre, Laurent Batlles a pris la parole au sein de son vestiaire pour féliciter ses joueurs.

Il y a quelques mois, peu de gens auraient cru à une performance de l' ASSE au Havre. Mais samedi dernier, les hommes de Laurent Batlles ont montré qu'ils n'étaient plus les mêmes joueurs qu'en première partie de saison. Malgré avoir été menée 2-0, et réduit à 10 en fin de rencontre, l'AS Saint-Etienne est parvenu à revenir dans la partie.

D'abord grâce à Kader Bamba sur penalty à la 68e minute, l' ASSE est ensuite allé arracher l'égalisation dans les dernières minutes sur un but de Jean-Philippe Krasso. Un match nul 2-2 qui ne fait pas forcément les affaires des Verts sur le plan comptable, mais qui a grandement séduit Laurent Batlles dans l'attitude et l'état d'esprit affichés sur la pelouse du stade Océane.

Sur la sellette durant la trêve liée à la Coupe du monde, Laurent Batlles est aujourd'hui l'homme de la situation, et a remis les têtes à l'endroit depuis le début de la deuxième partie de saison, ce qui permet à l' ASSE de croire au maintien à l'heure d'aujourd'hui.

ASSE : Laurent Batlles a parlé à ses joueurs après le nul au Havre

Pour préserver une cohésion de groupe durant la trêve internationale, Laurent Batlles a pris la parole à l'issue du match nul obtenu au Havre samedi dernier. Comme révélé par Evect ce jeudi, l'entraîneur de l'ASSE a tenu un discours fort à l'encontre de ses joueurs. "On avait parlé de cet état d'esprit, de garder cet état d'esprit, si on continue comme ça, on va prendre des points, on va remonter. Avec ce qu'on a montré aujourd'hui, chez une équipe qui est première de Ligue 2, être mené deux à zéro et revenir à deux partout, bravo. Bravo à tout le groupe."

Nul doute que les Stéphanois seront plus déterminés que jamais lors de la reprise du championnat, avec la fervente intention de valider le maintien le plus rapidement possible.