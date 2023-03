Publié par JEAN-LUC D le 23 mars 2023 à 21:56

À la recherche d’un grand attaquant capable d’évoluer en numéro 9, le PSG pourrait frapper fort l’été prochain avec la star du SSC Naples, Victor Osimhen.

Sur le point de permettre au Napoli de remporter le Scudetto après plus de trente ans d’attente, Victor Osimhen pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival. Avec 25 buts et 5 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 24 ans a éveillé l’intérêt de plusieurs grands clubs prêts à faire des folies pour l’avoir la saison prochaine. C’est le cas notamment du Paris Saint-Germain qui aimerait le voir associer à Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque.

Et ce jeudi, le très sérieux Gianluca Di Marzio confirme que l’international nigérian pourrait effectivement quitter les rangs du Napoli cet été et que le Paris SG reste l’une de ses destinations les plus plausibles. Même si Manchester United pourrait être le plus gagnant dans cette affaire.

« Je pense qu’Osimhen peut quitter Naples et le Paris Saint-Germain pourrait être une possibilité pour lui. Mais Manchester United est probablement le favori pour l’avoir », a indiqué le journaliste italien pour le média Kelbet. Si la possibilité de voir Osimhen au PSG existe, il faudrait que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devraient s’attendre à mettre la main à la poche puisque le leader du Championnat de Serie A ne compte pas brader son phénomène africain.

PSG Mercato : Le Napoli réclame une fortune pour Victor Osimhen

Recruté en septembre 2020 contre un chèque de 75 millions d’euros en provenance de Lille OSC, Victor Osimhen pourrait rapporter plus du double au SSC Naples. En effet, Gianluca Di Marzio explique que si Aurelio De Laurentiis était désormais disposé à écouter les offres pour son numéro 9, le président des Partenopei ne serait pas enclin à se séparer d’Osimhen aussi facilement.

« Je pense que Naples le laissera partir pour une somme comprise entre 130 et 150 millions d’euros et que Manchester United pourra se l’offrir », annonce le spécialiste mercato de Sky Sport Italia. Aux dernières nouvelles, la direction napolitaine aurait fixé le montant du transfert du natif de Lagos à 170 millions d’euros. Le PSG est donc prévenu.