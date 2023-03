Publié par Timothée Jean le 24 mars 2023 à 12:34

Prêté à Auxerre, après une première partie de saison difficile à l’ OM, Isaak Touré retrouve ses qualités. Un choix payant pour le jeune défenseur.

En manque de confiance avec un avenir complètement bouché à l'Olympique de Marseille, Isaak Touré retrouve le sourire. Le choix de partir en prêt sans option d'achat à l’AJ Auxerre lors du dernier mercato hivernal s’avère très concluant. Titulaire indiscutable dans une équipe du bas de tableau, le jeune défenseur central a retrouvé des couleurs au sein de la formation auxerroise.

Au fur et à mesure de la saison, le défenseur de 19 ans (2m06) est monté en puissance à l’AJ Auxerre et espère bien sauver son club, avant de revenir à l’ OM. Il faut dire que le maintien est très loin d'être assuré pour Auxerre qui occupe la 17e place du classement à un seul point du premier non relégable, le Stade de Brest (16e). Les Auxerrois ont donc encore une chance d’éviter la relégation d’ici la fin de la saison. Et pour atteindre sur objectif, ils pourront compter sur la solidité défensive d’Isaak Touré.

Pour l’heure, le prêt du jeune défenseur est « plutôt gagnant-gagnant. Il n'a pas pris son départ pour une régression, mais comme une opportunité de prendre de l'expérience afin de revenir plus fort à l' OM (…) il quittera Auxerre en ayant fait une demi-saison complète en L1 », a indiqué Christophe Pélissier, l'entraîneur de l'AJ Auxerre, dans ses propos rapportés par La Provence.

Isaak Touré ne pourra pas jouer contre l’ OM

Dès son arrivée à Auxerre, Isaak Touré était utilisé dans une défense à 4. Mais depuis la victoire contre l’Olympique Lyonnais (2-1), le joueur prêté par l' OM a été repositionné à gauche dans une défense à 3. Un poste qu'il pourrait retrouver la saison prochaine à Marseille. « Il est mieux dans ce système, même s'il avait aussi fait preuve de maturité à 4 derrière », a ajouté Christophe Pélissier.

Après des débuts compliqués à l’ OM, Isaak Touré s’éclate à présent à l’AJ Auxerre. Il enchaîne des prestations constantes et la direction marseillaise est fière de son bon rendement. Toutefois, selon la source, le défenseur central ne pourra pas disputer le choc entre l’ OM et Auxerre prévu en avril prochain en vertu d’un accord conclu entre les deux clubs. En attendant, l’Olympique de Marseille suit de très près ses performances.