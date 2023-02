OL : Bonne nouvelle à l'Olympique Lyonnais avant Auxerre

Publié par Enzo Vidy le 16 février 2023 à 12:30

Alors que l' OL se déplace à Auxerre vendredi soir, une bonne nouvelle est tombée à l' Olympique Lyonnais ce jeudi pour cette rencontre.

L' OL doit confirmer son regain de forme vendredi soir à Auxerre. Vainqueur du LOSC et du RC Lens la semaine dernière en l'espace de quatre jours, les Gones ont l'occasion de revenir provisoirement à 3 points de la 5e place, et donc de mettre la pression sur le LOSC. Pour cette rencontre en Bourgogne, l' OL sera privé de son meilleur buteur et capitaine, Alexandre Lacazette, légèrement touché à la cuisse dimanche dernier face aux Sang et Or.

Malo Gusto devrait également être forfait, et l'incertitude est toujours présente concernant Houssem Aouar, absent de la séance d'entraînement collective, mercredi, suite à un état grippal. Enfin, c'est Franck Passi qui sera sur le banc vendredi soir au stade Abbé Deschamps, en attendant que la santé de Laurent Blanc, touché par une pneumopathie, s'améliore. Si ces nouvelles n'ont pas de quoi rassurer à l' OL, une information devrait redonner le sourire au groupe de Franck Passi.

OL : 800 supporters lyonnais attendus à Auxerre

Après la pluie vient le beau temps, et c'est le cas depuis plusieurs jours dans la relation entre l' OL et ses supporters. Alors que les joueurs étaient encore pris pour cible le mois dernier, les bons résultats à répétition depuis deux semaines ont ravi les fans de l' Olympique Lyonnais qui sont de nouveau à fond derrière leur équipe. Déjà nombreux à garnir le Groupama Stadium dimanche dernier pour la réception du RC Lens, les supporters de l' OL se rendront en nombre vendredi soir à Auxerre.

D'après les informations du site Olympique et Lyonnais, ils seront plus de 800 à prendre place dans le parcage visiteur du stade de l'Abbé Deschamps pour pousser leurs joueurs à aller chercher les 3 points de la victoire face à l'AJA. Attention toutefois à ne pas tomber dans le piège bourguignon, d'autant plus que les Auxerrois devront absolument s'imposer.