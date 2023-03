Publié par Thomas G. le 24 mars 2023 à 13:50

Mis sous pression par la menace du Fair-play financier, le FC Barcelone souhaiterait faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang cet été.

Cette saison, le FC Barcelone est bien parti pour remporter son 27e titre de champion d’Espagne, le premier depuis 2019. Les Blaugranas ont 12 points d’avance sur la deuxième place occupée par le Real Madrid, notamment grâce à Robert Lewandowski, meilleur buteur de Liga avec 15 buts.

Toutefois, l’international polonais est le seul attaquant de métier dans l’effectif du FC Barcelone. Les Catalans souhaiteraient recruter un buteur cet été afin de concurrencer Robert Lewandowski. Cette semaine, les Blaugranas auraient réactivé la piste menant à Pierre-Emerick Aubameyang. Selon les informations de Mundo Deportivo, la direction du Barça souhaiterait faire revenir l’international gabonais cet été.

Lors de son passage au FC Barcelone, l’attaquant de 33 ans avait fait forte impression aux Blaugranas. De plus, les Catalans aimeraient profiter de la situation délicate de Chelsea pour rapatrier Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea va devoir alléger son effectif cet été et l'avant-centre pourrait être sacrifié. Pierre-Emerick Aubameyang ne rentrerait pas dans les plans de Graham Potter et un retour au Barça pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu.

FC Barcelone Mercato : Le Barça n’oublie pas Pierre-Emerick Aubamaeyang

Les Blaugranas estiment que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être la doublure idéale pour Robert Lewandowski la saison prochaine. Dans le même temps, le capitaine de la sélection gabonaise serait ouvert à l’idée de revenir au FC Barcelone cet été.

Le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait également permettre au Barça d’éviter une sanction de la Liga. Le retour de l’attaquant de Chelsea serait moins onéreux que l’éventuel transfert de Vitor Roque. Les dirigeants du FC Barcelone vont devoir faire un choix cet été entre l’expérience de Pierre-Emerick Aubameyang et la jeunesse avec le prodige brésilien.