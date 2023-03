Publié par JEAN-LUC D le 26 mars 2023 à 20:03

Non, Laurent Blanc n’est pas menacé à l’Olympique Lyonnais. Mais Jean-Michel Aulas va devoir nommer un nouvel entraîneur pour l’équipe des jeunes de l’ OL.

Ce samedi, Éric Hély, entraîneur des U19 de l'Olympique Lyonnais, a officiellement annoncé sa décision de quitter ses fonctions à la fin de la saison en cours. Vainqueur de la Coupe Gambardella la saison dernière, le technicien français et ses joueurs ont été éliminés aux tirs aux buts par Mathieu Pérez et le Pau FC en quarts de finale de la compétition cette année. Un départ qui n’est guère surprenant puisque la nouvelle était dans les tuyaux depuis quelques semaines déjà. Une page va donc se tourner à l’Olympique Lyonnais. Au micro d’OL Play, l'ancien coach du FC Sochaux-Montbéliard a justifié le choix derrière cette décision.

OL Mercato : Éric Hély justifie son départ de Lyon

En poste depuis la saison 2019 à la tête des U19 de l’Olympique Lyonnais, Éric Hély a annoncé sa volonté de changement à l’issue de la saison. L’entraîneur de 58 ans veut aller passer du temps avec sa famille que son travail a éloigné de lui.

« Oui, j'ai décidé de quitter l'OL, mais on va dire que j'ai surtout décidé de rejoindre ma famille car c'est une décision familiale. Cela fait quatre ans que je suis seul ici et que je dois rentrer rapidement les week-ends. Je pense qu'on a tous fait des concessions. Et puis j'avais retenu mon expérience auprès d'une équipe professionnelle, il fallait partir quand tout se passait bien.

Je préfère arrêter à la fin de saison, ne garder que les bons souvenirs (...) Quand j'ai prolongé de deux ans, dans ma tête et auprès de la famille, j'en avais même parlé à la direction, c'était déjà pratiquement acté », a déclaré l’ancien défenseur du Stade Brestois. Jean-Michel Aulas va donc devoir trouver un nouveau coach aux U19 des Gones pour la saison prochaine.