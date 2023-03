Publié par ALEXIS le 24 mars 2023 à 03:05

Après avoir cédé l’ OL à John Textor, Aulas a pris un peu de recul. Dans ses confidences à Olympique et Lyonnais, il lâche un gros aveu sur sa gestion.

Actuel 10e de Ligue 1, l’ OL ne peut plus prétendre au titre de champion de France. Il est également largué pour une place qualificative en Ligue des Champions. Pour sauver sa saison, l’Olympique Lyonnais parie sur la coupe de France. L'équipe de Laurent Blanc est en demi-finale face au FC Nantes.

Relancé sur une déclaration tenue fin septembre : « Si on est 8e en fin de saison, j’aurai démissionné avant », Jean-Michel Aulas a répondu : « aujourd’hui, ce n’est plus à moi de démissionner, c’est à mon actionnaire principal (John Textor) de dire ce qu’il veut faire. Je suis au service de l’investisseur. C’est vrai, que si on est 8es, ça sera un échec ».

L’ OL ne gagne plus certes de titre ou trophée. Son dernier titre de champion remonte à 2008, mais le dirigeant du club rhodanien reste optimiste. Il est certain que Lyon va retrouver son lustre d’antan.

« Je suis optimiste pour le futur. Il y a un moment où les étoiles vont se réaligner. Mais il n’y a pas d’exemple non plus de gens qui ont tout gagné tout le temps. Avec l’ OL masculin, on a connu une période où l’on a gagné beaucoup. Pas la Coupe d’Europe, ça va venir », a-t-il assuré.

OL : Aulas, « le premier échec, c’est qu’on a perdu dix ans avec le stade »

Néanmoins, Jean-Michel Aulas regrette fortement le temps perdu avant de construire le Parc OL. Il estime que c’est le premier gros raté, qui fait que Lyon ne redécolle pas encore. « Le premier échec est lié au fait qu’on a perdu dix ans avec le stade. Si on avait eu le stade dix ans avant, on aurait survolé le reste. On voit bien pour les féminines, depuis 2004, on a réussi parfaitement ce que j’aurai dû faire […] »

Pour rappel, l' OL a construit son ''Grand Stade'' d'une capacité de 59 000 places entre 2012 et 2015. Il a été inauguré le 9 janvier 2016.