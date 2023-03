Publié par Enzo Vidy le 27 mars 2023 à 12:46

Après son retour de blessure en décembre dernier avec le Stade Rennais, Warmed Omari était en difficulté, et a été recadré par Bruno Genesio.

Sa révélation a eu lieu l'an dernier avec le Stade Rennais. Le 15 août 2021, Warmed Omari découvre la Ligue 1 avec le Stade Rennais, sur la pelouse du stade Francis Le Blé face au Stade Brestois (1-1). Remplaçant au coup d'envoi, le jeune défenseur du SRFC rentrera dans les toutes dernières minutes du temps additionnel.

Pour le voir titulaire, il faut attendre le 12 septembre 2021. Ce jour-là, le Stade Rennais accueille le Stade de Reims, et le Roazhon Park fait la connaissance de Warmed Omari. Malheureusement pour lui, la rencontre ne se passe pas vraiment comme prévue pour les Rouge et Noir, qui s'inclinent 2-0 à domicile. Malgré cela, il fait bonne impression aux yeux de Bruno Genesio qui décide de lui faire confiance, et de l'associer à Nayef Aguerd lors des matchs suivants.

Il devient alors un élément indispensable de la défense bretonne, avant de connaître sa première grosse blessure en fin de saison dernière. En raisons de douleurs au pubis, il subit une opéraion chirurgicale, et est éloigné des terrains jusqu'en décembre dernier. Lors de son retour après la Coupe du monde, Warmed Omari est titularisé lors des deux défaites du Stade Rennais à Reims (3-1) le 29 décembre, et à Clermont (2-1) le 11 janvier dernier.

Sur ces deux rencontres, le défenseur de 22 ans vit un véritable cauchemar, et est cantonné au banc de touche les semaines suivantes. S'il s'est remis dans le droit chemin aujourd'hui, un épisode l'a aidé à se ressaisir.

Stade Rennais : Warmed Omari a discuté avec Bruno Genesio et Florian Maurice

Dans un récent entretien accordé à So Foot, Warmed Omari est revenu sur sa mauvaise période qui a suivi son retour de blessure, et a révélé qu'une discussion avait eu lieu avec Bruno Genesio et Florian Maurice. "Il y a eu des discussions avec le coach et Flo Maurice. Ils m’ont rassuré et m’ont fait comprendre que je me trompais de chemin, qu’il fallait que je me remette dedans et que ce n’était pas le bon Warmed qu’on était en train de voir. J’ai écouté leurs conseils, ceux de mes agents aussi, ça fait du bien parfois d’entendre qu’on fait de la merde."

Un évènement qui semble avoir porté ses fruits car Warmed Omari est de nouveau titulaire avec le Stade Rennais depuis plusieurs matchs, et a réalisé une grande performance au Parc des Princes lors de la victoire 2-0 du SRFC le 19 mars dernier.