Publié par JEAN-LUC D le 27 mars 2023 à 18:01

Placé dans le viseur du PSG pour le prochain mercato estival, Manu Koné ne sera pas retenu par le Borussia M'Gladbach. Mais il faudra y mettre le prix.

Titulaire indiscutable avec le Borussia M'Gladbach cette saison, Manu Koné impressionne au point d’attirer les plus grands clubs européens, dont le PSG. Déjà actif sur le marché pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine, le champion de France en titre aurait tranché entre Manu Koné et Khéphren Thuram.

À en croire le média Goal, Luis Campos préférerait le joueur du Borussia M'Gladbach pour renforcer son entrejeu. Ce lundi, le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur ce dossier sur son compte Twitter. Le spécialiste mercato confirme notamment l’intérêt du Paris Saint-Germain, mais également celui de Chelsea et de Manchester United pour l’international espoir français. Néanmoins, il assure que pour déloger le joueur formé à Toulouse, le PSG devra signer un gros chèque.

PSG Mercato : Manu Koné à Paris pour 50 millions d'euros ?

Recruté en janvier 2021 contre un chèque de 9 millions d’euros, Manu Koné pourrait rapporter gros au Borussia M'Gladbach. Conscients de la puissance financière des prétendants du joueur, les dirigeants du club allemand comptent bien encaisser un gros chèque pour son éventuel transfert. En effet, Fabrizio Romano indique que l’actuel 10e de Bundesliga réclame au moins une enveloppe de 50 millions d'euros, hors bonus, pour laisser filer le natif de Colombes.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Manu Koné a déjà avoué qu’un intérêt du Paris SG« ça fait plaisir. Je suis Parisien. Forcément, c’est un grand club qui joue la Ligue des Champions, qui a de très grands joueurs. Donc, en évoluant à leurs côtés, tu ne peux que progresser. Pour le moment, la vérité, c’est que je suis à Gladbach. Je dois rester concentré. On verra après ce qu’il peut se passer. Il faut rester lucide et professionnel ». D’après les informations de Téléfoot, un départ est déjà acté pour le coéquipier de Marcus Thuram et son club cet été.