Publié par Timothée Jean le 27 mars 2023 à 23:01

En pleine trêve internationale, l’ OM vient de recevoir une bonne nouvelle. Amine Harit a repris le chemin de l’entraînement à la Commanderie.

Amine Harit ne devrait pas faire son retour sur les pelouses de Ligue 1 avant la fin de la saison. Et pour cause, l’international marocain s’est gravement blessé au genou lors de la victoire de l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco (2-3). Le milieu offensif de l' OM a contracté une rupture des ligaments croisés qui l’a empêché de disputer la Coupe du Monde au Qatar avec le Marco.

Depuis, Amine Harit n’est plus apparu dans le groupe de l’ OM, il observe une longue période d’indisponibilité avant de faire son retour. Toutefois, l’ancien milieu offensif du FC Nantes voit peu à peu le bout du tunnel et se rapproche peu à peu d’un entraînement collectif à la Commanderie.

Ayant repris la course en début du mois de mars, Amine Harit a de nouveau effectué quelques sprints ce lundi au centre d’entraînement de Marseille, comme en attestent les récentes images publiées sur le site officiel du club. Le joueur de 25 ans se remet progressivement de sa blessure au genou.

OM : Pas de retour prévu cette saison pour Amine Harit

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en novembre, Amine Harit continue donc son programme de rééducation avec abnégation et patience. Bon nombre de supporters de l’ OM espèrent lors qu’il fera son retour sur les terrains de Ligue 1 durant cette seconde partie de saison. Mais cela semble peu probable. Et pour cause, le staff médical de l’OM et Igor Tudor ne prendront aucun risque avec l’international marocain.

Par cette mesure, les dirigeants de l’Olympique de Marseille veulent être certains que s’il joue, il n’y ait aucun risque de rechute. Même s'ils ont recruté à son poste cet hiver, avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi, les Phocéens comptent toujours sur lui pour la saison prochaine. Amine Harit devrait logiquement faire son grand retour dans le groupe de l’ OM l’été prochain.