Pour déloger Marcus Rashford, le PSG lui proposerait un pont d’Or. Mais l’attaquant de Manchester United semble avoir déjà fait son choix pour son avenir.

Intéressé par les services de Marcus Rashford depuis plus d'un an, Nasser Al-Khelaïfi aurait transmis une proposition dingue à l’attaquant de Manchester United pour le convaincre de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. D’autant que Kylian Mbappé se verrait bien évoluer avec l’international anglais de 25 ans. En effet, le média britannique The Athletic a révélé ce mardi que le PSG a transmis à Rashford une offre contractuelle avec à la clé un salaire hebdomadaire de 450.000 euros, soit environ 22 millions d’euros par saison.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, le natif de Manchester pourrait quitter son club formateur cet été s’il ne signe pas un nouveau bail. Si plusieurs autres grands clubs européens suivraient avec attention sa situation, le PSG tiendrait bien la corde dans ce dossier. Mais l’affaire serait loin d’être dite à en croire les indices laissés par le principal concerné.

PSG Mercato : Marcus Rashford vers une prolongation avec United ?

« C’est un autre joueur vraiment incroyable. Et libre ? Si Rashford est libre, tous les clubs vont se jeter dessus. On ne s'en cache pas, on a déjà parlé dans le passé, nous étions intéressés. Mais ce n'était pas le bon moment pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? », confiait Nasser Al-Khelaïfi au micro de Sky Sports, le 8 décembre dernier. Mais à en croire The Athletic, le président du Paris Saint-Germain va devoir se montrer très convaincant pour parvenir à déloger le numéro 10 des Red Devils.

En effet, le média anglais révèle que le protégé d’Erik Ten Hag se verrait sur le long terme avec la formation du nord de l’Angleterre. D’ailleurs, il serait en train de construire une maison dans le Cheshire. Alors que l’avenir de Rashford est au centre des rumeurs, son entourage serait optimistes sur ses chances de prolonger prochainement son engagement en faveur de Manchester United. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.