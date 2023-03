Publié par ALEXIS le 29 mars 2023 à 02:11

Limogé du RC Strasbourg en janvier, Julien Stéphan annonce son retour sur un banc de touche. Il se dit ouvert à un poste à l’étranger et s’y prépare.

Julien Stéphan (42 ans) a été viré du RC Strasbourg, à la suite d’une série de mauvais résultats en Ligue 1 et une élimination précoce en 32es de finale de la Coupe de France. En 17 matchs dirigés en championnat, son bilan est catastrophique : soit 8 défaites, 8 nuls et 1 seule victoire.

Le RCSA était 19e et relégable en Ligue 2 à deux journées de la fin de la phase aller du championnat. Le jeune entraineur français a été remplacé par Frédéric Antonetti (61 ans). Julien Stéphan a mis un peu plus de trois mois pour digérer son limogeage. Il assure qu’il est maintenant prêt à rebondir.

« À titre personnel, il faut digérer cela (son départ du RCS), donc il faut aussi avoir la sincérité de prendre le temps de la digestion pour ne pas se réengager très vite et trop vite dans un nouveau projet, sans avoir complètement récupéré », a-t-il expliqué sur beIN Sports.

« Là je suis dans une période où j'ai complètement récupéré et complètement digéré. Je suis dans la projection et dans l'attente d'avoir un projet intéressant pour la saison prochaine ou très vite dans l'avenir ».

RC Strasbourg : Julien Stéphan prêt à rebondir en Angleterre

L’ancien coach de RC Strasbourg n’écarte aucune destination. Il se dit disposer à se relancer à l’étranger, notamment en Angleterre. « Je suis assez ouvert et je profite de cette période pour parfaire encore mon anglais, en prenant des leçons très régulières. [Aller en Angleterre?] Oui, je suis ouvert. Je me sens prêt aussi à pouvoir franchir le pas de l'étranger, alors que cela n'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant. Aujourd'hui je suis beaucoup plus ouvert », a annoncé Julien Stéphan.