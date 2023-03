Publié par Timothée Jean le 29 mars 2023 à 12:19

À quelques jours du choc entre l’ OM et Montpellier, Igor Tudor s'est laissé aller à des confessions étonnantes concernant Dimitri Payet.

Hormis la terrible désillusion subie face à Annecy en Coupe de France, l’Olympique de Marseille réalise dans l’ensemble une belle saison. L’ OM occupe la deuxième place de Ligue 1 à dix journées de la fin et est bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. L’un des grands architectes de cette performance se nomme Igor Tudor.

Arrivé dans le plus grand scepticisme, l’entraîneur croate est parvenu à imposer un football séduisant, énergique et efficace à l’ OM. Pour atteindre ce résultat, Igor Tudor a effectué des choix forts dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. L’effectif a évolué depuis l'entame de la saison et l’un des grands perdants de ce changement est bien Dimitri Payet.

Titulaire indiscutable à l’ OM lors du précédent exercice, le milieu offensif de 36 ans est relégué sur le banc de touche depuis la prise de fonction d’Igor Tudor. Et lorsqu’il est aligné, le Réunionnais se montre très décevant sur le terrain. Désormais, Dimitri Payet doit se contenter d’un statut de remplaçant.

OM : Igor Tudor est désolé pour Dimitri Payet

L’entraîneur de l’ OM a des idées précises pour imposer son football et le capitaine marseillais doit rester en retrait. D’ailleurs, Igor Tudor a lui-même reconnu que Dimitri Payet ne rentrait pas vraiment dans ses plans de jeu. « Je suis désolé de cette situation, parce qu'il a très bien joué la saison dernière, c'était un autre foot, à un autre rythme, davantage fait pour ses qualités. Mais moi, ce football-là, je ne sais pas faire. Si je suis venu ici, je dois faire ce que je sais faire et ce en quoi je crois. Je dois suivre mon idée de jeu et choisir ceux qui vont avec cette idée », a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Équipe.

Toutefois, Igor Tudor a tenu à saluer le professionnalisme de Dimitri Payet qui accepte sa situation sans broncher. Le milieu offensif reste aussi un véritable leader dans le vestiaire. « Dimitri s'est très bien comporté, il a une carrière extraordinaire. » Igor Tudor tente de composer son onze de départ sans le joueur de 36 ans la plupart du temps. Ce sera sans doute le cas lors du match contre Montpellier prévu ce vendredi soir au stade de Vélodrome. Néanmoins, Dimitri Payet reste le capitaine de l’ OM et peut encore espérer quelques titularisations en cette fin de saison.