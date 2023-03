Publié par JEAN-LUC D le 30 mars 2023 à 15:22

Avant la 29e journée de Ligue 1 et la réception de l’OL, dimanche soir, le PSG a annoncé la signature d’un nouveau partenariat en Asie.

Leader du championnat avec 7 points d’avance sur son dauphin, l’OM, le Paris Saint-Germain accueille l’OL (10e) dimanche prochain pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Avant ce choc et le retour de Laurent Blanc au Parc des Princes, le club de la capitale a officialisé ce jeudi matin la signature d’un nouveau partenariat au Japon, notamment avec l’enseigne de Pachinko AMUSE jusqu’en juin 2025.

« Le Paris Saint-Germain poursuit sa croissance au Japon. Le Club parisien et l’enseigne de Pachinko AMUSE ont signé un accord de partenariat jusqu’en juin 2025 sur le territoire japonais », écrit le PSG sur son site officiel. Un partenariat régional salué au plus haut niveau chez les Rouge et Bleu.

PSG : Le Paris SG renforce sa présence au Japon

Déjà très présent au Japon avec l’ouverture de deux boutiques à succès, le PSG renforce sa présence dans ce pays asiatique avec l’enseigne de Pachinko AMUSE. Sebastien Wasels, Managing Director Paris Saint-Germain Asia Pacific, a justifié la signature de cet accord intéressant pour la formation parisienne.

« Nous sommes très heureux d’accueillir AMUSE parmi les partenaires Asiatiques du Paris Saint-Germain. Ce partenariat va permettre de renforcer la présence du club au Japon dans la continuité de l’immense succès de la tournée l’an passé et offrira à nos fans Japonais une opportunité innovante d’interagir avec le Paris Saint-Germain », a déclaré le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi.

De son côté, Kazuma Iwatani, Senior Managing Director chez AMUSE Co Ltd, s’est aussi réjoui du partenariat avec le Paris SG. « Une équipe de premier plan qui fait rêver les fans du monde entier, est une opportunité unique de procurer toujours plus de joie au plus grand nombre de joueurs possible au Japon. Nous espérons que l'intérêt pour Pachinko & Slot Amuse continuera de grandir. Nous avons hâte de faire découvrir les nouvelles expériences communes proposées par Amuse et le Paris Saint-Germain. »