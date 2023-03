Publié par Thomas G. le 30 mars 2023 à 21:52

Déçu par les récentes performances de Dani Carvajal, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient s'attacher les services de Reece James de Chelsea.

Battu par le Barça avant la trêve internationale, les Madrilènes ont probablement dit adieu à leur dernier espoir d’être sacrés champion d’Espagne. Les dirigeants du Real Madrid ne seraient pas satisfaits par les résultats obtenus par les joueurs de Carlo Ancelotti cette saison. Les Merengues souhaiteraient se renforcer lors du mercato estival. L’une des priorités de la direction du Real serait de renforcer la ligne défensive.

Depuis plusieurs semaines, certains dirigeants du Real Madrid auraient pointé du doigt les performances et le rendement de Dani Carvajal. L’international espagnol fait l’objet de nombreuses critiques notamment à cause de sa prestation lors de la défaite durant le Classico. Dans cette optique, les Merengues envisageraient de recruter un nouvel arrière droit cet été pour concurrencer Dani Carvajal.

Selon les informations du media espagnol AS, le Real Madrid aurait pour objectif de recruter l’international anglais Reece James. Le défenseur de Chelsea ferait l’unanimité au sein de la Casa Blanca. L’international anglais est considéré comme le meilleur défenseur droit de Premier League et il fait désormais partie des cadres de Chelsea. Reece James est un latéral polyvalent, solide dans les duels et doté d’une très bonne qualité technique. D’autant plus que malgré son jeune âge, l’international anglais a déja remporté plusieurs titres majeurs.

Real Madrid Mercato : Le Real lance l’opération Reece James

Le Real Madrid aimerait profiter de la situation financière de Chelsea pour boucler le transfert de Reece James. Cet été, les Blues vont devoir vendre plusieurs joueurs pour éviter une sanction du Fair-play financier.

Dans le même temps, les Merengues estiment qu’à 23 ans, Reece James a le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde à son poste. L’international anglais serait le choix numéro 1 pour renforcer leur ligne défensive cet été. Toutefois, en cas d’échec dans ce dossier, le Real Madrid aurait coché les noms de Benjamin Pavard, Joao Cancelo et Juan Foyth.