Real Madrid Mercato : Le Real piste un défenseur de l'Equipe de France

Publié par Thomas G. le 12 janvier 2023 à 11:22

Conscient de la nécessité de recruter de nouveaux défenseurs, le Real Madrid souhaiterait s'attacher les services d'un champion du monde français.

Le Real Madrid s’est qualifié pour la finale de la Supercoupe d’Espagne en s’imposant aux tirs au but face à Valence. Dimanche, les Merengues auront l’occasion de remporter la 13e Supercoupe d’Espagne de leur histoire. Face à Valence, les hommes de Carlo Ancelotti ont été mis en difficulté à de nombreuses reprises notamment en défense. Le Real Madrid a également perdu le défenseur central Eder Militao, sorti sur blessure. Remplacé par Ferland Mendy, l’absence de l'international brésilien de 24 ans s’est fait ressentir dans la ligne défensive du Real. En parallèle, les Madrilènes seraient toujours à la recherche de nouveaux renforts dans ce secteur.

Ce dossier aurait connu un nouveau rebondissement, cette semaine, avec l’émergence d’une nouvelle piste. Selon les informations de Florian Plettenberg, le Real Madrid aurait pris des renseignements sur la situation de Benjamin Pavard. L’international français est en fin de contrat en 2024 et les discussions pour une prolongation de contrat sont au point mort avec le Bayern Munich. Le Real Madrid pourrait profiter de cette aubaine pour recruter un défenseur capable d’évoluer dans l’axe et sur les cotés. Les Merengues pourraient de nouveau réaliser une bonne affaire au Bayern Munich après Toni Kroos et David Alaba.

Real Madrid Mercato : Le Real suit Benjamin Pavard

Carlo Ancelotti ne compte plus sur Alvaro Odriozola qui devrait quitter le Real Madrid lors du mercato hivernal. L’entraîneur italien aimerait pouvoir compter sur deux arrières droit de qualité la saison prochaine. Cette saison, le concurrent de Dani Carvajal est Lucas Vasquez qui a été repositionné en défense.

L’arrivée de Benjamin Pavard permettrait de régler cette faille et de solidifier la ligne défensive du Real. L'international français souhaiterait quitter le Bayern Munich cet été, et rejoindre la Casa Blanca pourrait lui permettre de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Les Merengues devront trouver les bons arguments pour convaincre l’ancien défenseur du LOSC qui est également courtisé par le Barça et le PSG.