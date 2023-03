Publié par JEAN-LUC D le 14 mars 2023 à 13:10

Parti fâché à l’été 2019, Adrien Rabiot, en fin de contrat en juin prochain avec la Juventus, pourrait revenir au PSG. Une figure du Parc insiste.

Faute d'accord pour une prolongation de contrat, Adrien Rabiot a quitté librement le Paris Saint-Germain en juillet 2019 pour rejoindre les rangs de la Juventus, après avoir passé six mois à l’écart de l’équipe première. Mais quatre ans après, le milieu de terrain et son club formateur pourraient enterrer la hache de guerre pour une nouvelle collaboration plus saine. Libre en fin de saison et pas encore prolongé par la Vieille Dame, l’international français de 27 ans aimerait retrouver les Rouge et Bleu, à en croire les confidences de l’ancien entraîneur parisien Luis Fernandez.

« Pour moi, Rabiot doit revenir au PSG. C'est un garçon qui est en train de faire des différences. Il a retrouvé une certaine sérénité. Il est en train de retrouver un niveau exceptionnel. Il a failli aller à Manchester United, mais là il s'impose à la Juve et a fait une bonne Coupe du monde. À Paris, ça suffit ce milieu de terrain avec ces joueurs qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas.

Lui, il a envie de revenir si tu lui poses la question. C'est un joueur qui a la qualité pour jouer au PSG, il a porté le maillot du club et y a été formé », a notamment expliqué l’ancien directeur sportif du centre de formation du PSG, qui se demande ce que Luis Campos attend pour se positionner sur le natif de Saint-Maurice. Il y a quelques jours, Adrien Rabiot avait d’ores et annoncé la couleur pour son avenir.

PSG Mercato : Adrien Rabiot veut disputer la Ligue des Champions

Au micro du média DAZN, Adrien Rabiot a récemment fait savoir que la Ligue des Champions aura une importance capitale dans sa décision concernant sa prochaine destination. « Je veux jouer à un haut niveau, donc la Ligue des Champions est importante et nous pouvons l’atteindre avec la Ligue Europa ou le championnat. Ce sera un point important pour mon avenir. Un nouveau contrat avec la Juventus ? Il n’y a pas de discussions récentes, mais nous avons le temps de le faire, il n’y a pas de nouvelles à ce stade », déclarait l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé, début mars.

Pour rappel, le clan Rabiot réclamait le même salaire que Marco Verratti pour prolonger au PSG il y a quatre ans. Reste maintenant à savoir si le champion de France en titre voudra activer la piste menant à son ancien milieu de terrain.