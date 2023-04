Publié par Timothée Jean le 03 avril 2023 à 12:43

Le défenseur de l’ OGC Nice, Dante, n’a pas apprécié l’attitude de ses coéquipiers lors du match nul concédé face à Angers.

Ce dimanche après-midi, l’ OGC Nice se déplaçait sur la pelouse d'Angers dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Cette rencontre semblait largement à la portée des Niçois. Les hommes de Didier Digard avaient même rapidement pris le dessus sur leur adversaire angevin en ouvrant le score dès la 4e minute de jeu, grâce à un but de Terem Moffi.

Lancés par ce but éclair, les Niçois semblaient bien partis pour s’imposer face à la lanterne rouge du championnat. Toutefois, après avoir subi le début du match, le SCO va se réveiller. Suite à une erreur de la défense de l’ OGC Nice, l’attaquant Ibrahima Niane va en profiter pour inscrire le but de l’égalisation à la 15e minute de jeu.

Alors qu’une réaction des Niçois était attendue, c’est finalement Angers SCO qui se montrera plus entreprenant en seconde période. Les Angevins ont eu plusieurs occasions, mais ont buté sur un excellent Kasper Schmeichel, auteur de plusieurs arrêts importants, qui a permis à l’ OGC Nice de sauver le nul (1-1). Le score en restera là.

OGC Nice : Dante incite ses coéquipiers à se remettre en question

À l’issue de la rencontre, Dante s’est présenté en conférence de presse et a pointé du doigt l’attitude du vestiaire niçois. Le capitaine de l’ OGC Nice était très déçu par la prestation collective de son équipe et a appelé chacun à une profonde remise en question.

« Il y a beaucoup de frustration (…) On pensait qu'on allait pouvoir gagner avec la même intensité qu'à l'entraînement, voire moins. C'est encore un gros apprentissage. Il faut qu'on se remette tous en question. Il faut de la rigueur, plus d'exigence, plus de sacrifice, savoir se faire mal physiquement et mentalement dans ce type de match », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe.

Ce match nul face à la lanterne rouge du championnat a un goût de défaite pour Nice qui enchaîne un quatrième match consécutif sans victoire. Le club niçois n’y arrive plus et a perdu des points dans la course à l’Europe. Les Aiglons devront vite se ressaisir et mettre un terme à cette série de résultats négatifs. Et cela passe par un exploit dimanche prochain lors de la réception du PSG.

« L’exigence, on doit l’avoir tous les jours. Il faut de la remise en question, et je me mets dedans. Il faut travailler dur. On a besoin d'encore beaucoup de points pour atteindre nos objectifs » a ajouté le défenseur brésilien. L'OGC Nice devra donc afficher un tout autre visage face aux Parisiens avides de victoires.