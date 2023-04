Publié par Timothée Jean le 03 avril 2023 à 14:09

Alors que plusieurs rumeurs évoquent un intérêt pressant de l’ OM pour le milieu du FC Nantes, Ludovic Blas, la donne est différente en interne.

Pablo Longoria n’est pas du genre à s'endormir sur ses lauriers. Après avoir réalisé un mercato hivernal très alléchant avec l’arrivée de trois recrues de taille, le président de l’ OM travaille déjà sur son prochain recrutement. Le dirigeant espagnol souhaite attirer des renforts supplémentaires lors de la prochaine fenêtre de transferts. Plusieurs pistes sont déjà explorées dans ce sens.

Et si l’arrivée d’un nouvel avant-centre n’est pas une priorité pour l' OM après les 32 millions d'euros dépensés pour Vitinha en janvier dernier, un nouveau milieu offensif est espéré. C’est dans ce sens que le nom de Ludovic Blas est annoncé à l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif français réalise une saison correcte avec le FC Nantes avec un bilan de 9 buts et de 5 passes décisives depuis le début de la saison. Il demeure le principal offensif des Canaris et ses bonnes prestations n’ont pas échappé à plusieurs clubs européens.

OM Mercato : La piste Ludovic Blas s'écroule déjà à Marseille

Ces derniers jours, plusieurs médias assurent que la direction de l’ OM s’intéresserait de près au profil de Ludovic Blas en vue de le recruter à l’issue de la saison. Sauf que cette opération ne devrait pas aboutir de sitôt. Et pour cause, selon les dernières informations recueillies par Foot Marseille, les dirigeants de l’ OM ne manifestent aucun intérêt pour Ludovic Blas.

Le club phocéen n'aurait aucune intention de recruter - ou du moins de tenter - le milieu offensif du FC Nantes lors de ce mercato estival. De plus, la direction marseillaise ne songerait en aucun cas à s'attacher les services de Enzo Le Fée du FC Lorient ou encore Thiago Almada de l’Atlanta United en MLS.

Ces trois pistes seraient donc infondées, puisque l’ OM préférait miser sur d’autres cibles dont les noms n’ont pas encore fuité. Réputé pour dénicher de belles affaires, le président Pablo Longoria réserve sans doute quelques surprises cet été.