Publié par Timothée Jean le 04 avril 2023 à 06:03

À l’issue du match nul entre l’ OM et Montpellier, Igor Tudor est vivement critiqué. Le Croate commence à agacer pour sa gestion de ses troupes.

À neuf journées de la fin de saison, l’ OM se retrouve en mauvaise posture dans la course à la Ligue des champions. L’Olympique de Marseille a concédé le nul face à Montpellier (1-1) le week-end et a vu son principal poursuivant, le RC Lens, lui passer devant. Après sa victoire à Rennes, le club lensois a doublé l’ OM et est remonté à la deuxième place de Ligue grâce à la différente de buts.

Les Marseillais se retrouvent à présent dos au mur, ils devront réaliser un sans-faute dans ce sprint final pour espérer atteindre leur objectif de fin saison. Et si la qualification pour la prochaine Ligue des championnats n’est pas encore compromise, les regards commencent déjà à se trouver vers Igor Tudor. Un temps épargné par les critiques, l’entraîneur croate peine à enchainer des victoires en cette fin de saison.

Si dans le jeu, l’ OM se montre séduisant et conquérant, l’efficacité reste l’un des gros points noirs de ces Phocéens. Certains de ces choix sportifs suscitent même parfois l’incompréhension dans la cité phocéenne. L’exemple de Jonathan Clauss est sans doute le plus significatif. Flamboyant en début de saison, l’international tricolore traverse à présent les rencontres comme une ombre.

OM : Eric Di Méco dénonce la "dinguerie" d'Igor Tudor avec Jonathan Clauss

Repositionné régulièrement à gauche, Jonathan Clauss peine à retrouver son meilleur niveau de jeu à l’ OM. Il aurait même eu un accrochage avec son entraîneur qui lui reprocherait son manque d’investissement à l’entraînement. Un problème expliqué en partie par le positionnement du talent phocéen ?

Eric Di Méco estime que le technicien croate a une part de responsabilité dans la mauvaise passe de Jonathan Clauss. L’ancien Marseillais fustige notamment son entêtement avec certains cadres du vestiaire. « Dieu sait que je suis un défenseur de Tudor depuis le début, mais la dinguerie de mettre Tavares à droite et Clauss à gauche (à Rennes), c'est incompréhensible. C'est contre-productif sportivement, et mentalement, ça doit être dur pour les mecs. Il ne faut pas s'étonner que certains plongent », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par La Provence.

Eric Di Méco n’est pas tendre avec l’entraîneur de l’ OM et est convaincu que « Clauss a des circonstances atténuantes. Je ne suis pas inquiet pour la saison prochaine, et même pour la fin de saison. Il rendra des services », a-t-il ajouté. Vivement critiqué, Igor Tudor devra vite opérer certains changements afin de sortir de cette période négative.