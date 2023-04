Publié par Enzo Vidy le 04 avril 2023 à 01:05

Alors que le RC Lens réalise une superbe saison, un taulier du RCL est surveillé de près en Europe, et suscite beaucoup de convoitises.

Le RC Lens continue d'impressionner tout le monde sur cette fin de saison. Si le club artésien a connu un petit coup d'arrêt au mois de février, la machine semble bel et bien repartie, et le RCL a chipé la deuxième place à l' OM ce week-end, après sa victoire à Rennes 1-0 samedi soir. Désormais, le RC Lens n'est plus qu'à six points du PSG, avant un affrontement qui s'annonce bouillant entre ces deux équipes au Parc des Princes le 15 avril prochain. Les Sang et Or peuvent se permettre de rêver du titre, d'autant plus que l'équipe parisienne est au plus mal.

Mais à l'heure actuelle, l'objectif premier de Franck Haise concerne une qualification européenne, qui pourrait avoir un impact positif sur le prochain mercato du RC Lens. En effet, cela permettrait au RCL de faire rentrer une belle somme d'argent dans les caisses, tout en réussissant à convaincre certains joueurs de rester, malgré les propositions de diverses écuries européennes. Parmi les éléments forts de Franck Haise concernés par d'éventuelles convoitises, on y retrouve Kevin Danso, dont l'avenir avec le RC Lens est toujours aussi incertain.

RC Lens Mercato : L'Italie, l'Angleterre et l'Espagne surveillent Kevin Danso

Il fait partie des véritables tauliers de l'effectif lensois cette saison. Le défenseur autrichien Kevin Danso a pris part aux 29 matches du RC Lens disputés en championnat depuis le début de la saison. Performant et surtout régulier, le jeune joueur de 24 ans ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il devrait avoir l'embarras du choix pour la suite de sa carrière.

Ce lundi, d'après les informations communiquées par Fabrizio Romano, des clubs italiens, anglais et espagnols surveilleraient de très près la situation du défenseur lensois en vue du prochain mercato estival. Des offres assez conséquentes devraient atterrir sur la table des dirigeants du RC Lens cet été. Reste à savoir ce que choisira Kevin Danso pour son avenir, lui qui n'a jamais exclu un départ du RCL lors du prochain mercato.