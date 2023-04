Publié par ALEXIS le 04 avril 2023 à 19:07

L’ ASSE se déplace dans la capitale pour défier le Paris FC, samedi. Et les supporters de Sainté affichent déjà complet pour soutenir leur équipe.

Invaincue en 8 matchs de suite, l’ ASSE mobilise de plus en plus de supporters dans la dernière ligne droite de la saison. Et ils seront encore nombreux pour pousser leur équipe à la victoire, samedi au stade Charléty face au Paris FC. Selon les informations du compte Twitter des supporters de l’AS Saint-Etienne, le peuple vert a déjà pris d’assaut le parcage visiteurs du club de la capitale, pour le match de la 30e journée de Ligue 2.

« Le parcage stéphanois pour PFC-ASSE est complet ! » Il ne reste plus qu’à indiquer les conditions du déplacement à Paris. « Toutes les modalités concernant l’accueil des visiteurs au stade Charléty seront communiquées très prochainement », a fait savoir le club du Forez.

ASSE : Saint-Etienne peut compter sur ses supporters

Saint-Etienne n'a plus perdu depuis sa défaite à Bastia (2-0), le 31 janvier 2023. Sa série positive actuelle est de 5 victoires et 3 matchs nuls. Grâce aux 18 points glanés, l’ ASSE est 12e de Ligue 2 avec une avance confortable de 5 points sur Laval, premier club relégable. « Renouer avec le succès était important pour valider notre mois de mars. Cette victoire nous permet de nous rapprocher de certaines équipes », a déclaré Laurent Batlles après le succès contre Niort.

L' ASSE regarde désormais vers le haut et vise la barre symbolique des 42-43 points pour assurer son maintien. Le scénario idéal pour l’entraîneur de Sainté et ses joueurs est de se maintenir rapidement afin d’éviter le stress qui entoure souvent les derniers matchs de la saison. Et ils pourront compter sur le soutien de leurs supporters !