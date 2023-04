Publié par Enzo Vidy le 04 avril 2023 à 17:20

Arrivé l'hiver dernier au FC Nantes, Andy Delort peine à convaincre sur le terrain, et pourrait être sacrifié par Antoine Kombouaré face à l'OL.

Son transfert au FC Nantes a suscité beaucoup d'attente et d'espoir chez les supporters nantais. Mais après deux mois passés sous les ordres d'Antoine Kombouaré, le bilan est plus que morose pour Andy Delort. Avec seulement 10 matches au compteur, l'ancien joueur de l'OGC Nice n'a inscrit que deux petits buts et n'a pas vraiment d'impact sur le jeu du FCN.

Dimanche dernier, à l'occasion du match entre le FC Nantes et le Stade de Reims (0-3), Andy Delort a été titularisé sur le front de l'attaque, sans parvenir à faire une quelconque différence. Ce n'est pourtant pas faute d'essayer du côté d'Antoine Kombouaré, qui essaye de mettre son joueur dans les meilleures dispositions possibles, mais pour le moment, rien n'y fait.

À côté de ça, il y a des joueurs comme Mostafa Mohamed ou encore Ignatius Ganago qui montre de très belles choses lorsqu'il bénéficie de suffisamment de temps de jeu. Et à 24 heures d'une nouvelle demi-finale de Coupe de France, Antoine Kombouaré pourrait prendre une immense décision concernant son animation offensive.

FC Nantes : Andy Delort probablement sur le banc face à l'OL

Si l'on en croit les informations révélées par L'Équipe, Andy Delort pourrait payer ses dernières prestations moyennes à l'occasion de la demi-finale entre le FC Nantes et l'OL mercredi soir. Le quotidien sportif indique que Mostafa Mohamed et Ignatius Ganago sont pressentis pour démarrer la rencontre sur le front de l'attaque nantaise.

Un gros coup dur en prédiction pour Andy Delort, déjà en difficulté avec l'Algérie lors du dernier rassemblement. L'ancien attaquant du Gym traverse une période compliquée et rien ne semble s'arranger pour le moment. À lui de réussir à inverser la tendance et redorer son image auprès des supporters nantais.