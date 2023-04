Publié par Enzo Vidy le 03 avril 2023 à 14:39

Alors que le FC Nantes reçoit l'OL mercredi, Antoine Kombouaré a éteint une polémique après la défaite du FCN face à Reims dimanche.

Le FC Nantes n'a pas préparé au mieux sa demi-finale de Coupe de France qui aura lieu mercredi face à l'OL. Dimanche, le FCN recevait le Stade de Reims de Will Still, et n'a quasiment pas existé dans cette rencontre. Malgré une première demi-heure assez intéressante, les Canaris ont pris deux buts en moins de deux minutes, à la 38e et 39 minute.

En seconde période, le FC Nantes n'a jamais réussi à se révolter, et a même encaissé un 3e but, portant le score à 3-0, et scellant l'issue finale de la rencontre. Une défaite qui fait mal au classement, puisque les Nantais n'ont plus que 4 points d'avance sur la zone de relégation. Désormais, tout le monde est tourné vers la demi-finale de Coupe de France, mercredi, face à l'OL.

Même si une polémique n'a cessé de prendre de l'ampleur ces dernières heures au FC Nantes. En effet, Antoine Kombouaréavait récemment pris la décision de ne pas convoquer Jaouen Hadjam suite au jeûne du ramadan pratiqué par ce dernier.

FC Nantes : Antoine Kombouaré revient sur l'absence de Jaouen Hadjam

Présent en conférence de presse à l'issue de la rencontre, Antoine Kombouaré a été interrogé sur le cas Jaouen Hadjam, absent de la rencontre face au Stade de Reims. Pour mettre définitivement fin à la polémique, l'entraîneur du FC Nantes a pris le temps de se justifier.

"Dans la semaine, il n'y a pas de soucis pour ceux qui jeûnent, je suis prêt à les soutenir. Il y a du soutien, il y a de l'écoute. On sait que c'est une période pas facile. Mais le jour du match, il ne faut pas jeûner. Il y a beaucoup d'intensité, il faut être prêt. Et ceux qui jeûnent ne sont pas dans le groupe. Je ne veux pas qu'ils se blessent."

Pour rappel, après un entretien entre Antoine Kombouaré et Jaouen Hadjam, ce dernier n'avait pas souhaité interrompre son jeûne les jours de match, d'où son absence du groupe pour la rencontre de dimanche avec le FC Nantes.