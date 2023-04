Publié par ALEXIS le 04 avril 2023 à 21:37

Ancien entraîneur de l’ ASSE, Pascal Dupraz a glissé un tacle à Sainté lors sa présentation à Dijon. Patrick Guillou a répondu à sa punchline.

N’ayant pas réussi à maintenir l’ ASSE en Ligue 1, Pascal Dupraz est de nouveau sollicité pour tenter de sauver Dijon, menacé de descente en National. Présenté par le club bourguignon en conférence de presse, lundi, il a répondu à ses détracteurs sur la relégation de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2 la saison dernière.

« À Saint-Etienne, j'ai réveillé les morts, il faut s'en souvenir », a glissé le technicien savoyard devant les journalistes, tout en se justifiant : « Quand je suis arrivé, l’équipe n'avait que 12 points, elle était dernière et j'ai tout de même réussi à marquer 20 points et malheureusement elle a échoué aux barrages. »

Pour rappel, l’ ASSE avait terminé l’exercice 2021-2022 à la 18e place. Elle avait affronté l’AJ Auxerre, 3e de Ligue 2, lors des barrages. Les deux équipes s’étaient neutralisées à l’aller (1-1) et au retour (1-1). Les Auxerrois l’avaient finalement emporté aux tirs au but et sont remontés en Ligue 1, pendant que les Verts sont descendus.

ASSE : Patrick Guillou à Pascal Dupraz, « il nous a donc enterrés vivants ! »

Pour Patrick Guillou, Pascal Dupraz n'a pas pu sauver les Verts et ne peut donc se réjouir ! « Génial… Il nous a donc enterrés vivants », a répliqué le consultant de beIN Sport et supporter de Saint-Etienne, à l’entraîneur de 60 ans, sur son compte Twitter. Pour rappel, Pascal Dupraz a dirigé le staff technique de l’ ASSE du 14 décembre 2021 au 29 mai 2022. Son bilan est de 10 défaites, 5 victoires et 5 nuls, en dehors de la double confrontation avec l’AJA en barrage. Un bilan évidemment médiocre, comme il l’a reconnu lui-même : « À Saint-Etienne, j’ai échoué. »