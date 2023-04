Publié par JEAN-LUC D le 04 avril 2023 à 19:37

Alors que l’avenir de Christophe Galtier s’éloigne de plus en plus du PSG, un chouchou du Parc des Princes s’est exprimé sur la situation de son entraîneur.

Déjà sur la sellette depuis les éliminations précoces en Coupe de France et en Ligue des Champions, Christophe Galtier n'a pas arrangé sa situation avec la nouvelle défaite du Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais (0-1), dimanche soir, en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Plusieurs voix se sont déjà fait entendre pour réclamer le départ immédiat du technicien marseillais, notamment Daniel Riolo et Pierre Ménès.

Interrogé sur le sort de son coach, l’arrière gauche Nuno Mendes, véritable chouchou au Parc des Princes, n’a pas voulu se mouiller sur ce dossier. « Non, je ne me focalise pas là-dessus. Mon travail est de jouer et en ce qui concerne l’entraîneur, c’est le staff qui gère ça. Ce n’est pas nous, les joueurs, qui payons le salaire du coach », a confié l’international portugais de 20 ans au micro d’ESPN. Aux dernières nouvelles, Galtier pourrait ne pas terminer la saison sur le banc des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Un ultimatum fixé à Christophe Galtier

En effet, selon les informations relayées par le journaliste Rudy Galetti via Tribal Football, Christophe Galtier serait d'ores et déjà fixé sur son avenir avec le Paris Saint-Germain. Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, l’ancien coach de l’OGC Nice n’ira pas au bout de son contra jusqu'au 30 juin 2024. l’Insider italien assure que la direction du PSG aurait prévu de se séparer de Galtier à l'issue de la saison.

De son côté, Le Parisien indique que le technicien marseillais pourrait même se voir indiquer la porte de sortie en cas de menace sur le titre de Champion de France. Le quotidien régional explique ainsi que les prochains matches contre l’OGC Nice (8 avril) et le RC Lens (15 avril) seront décisifs pour l’avenir immédiat de l’ancien emblématique coach de l’ASSE.