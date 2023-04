Publié par Timothée Jean le 04 avril 2023 à 22:07

Tout proche d’un départ cet hiver, Mattéo Guendouzi devrait finalement quitter l’ OM à l’issue de la saison. Sa prochaine destination se précise.

Mattéo Guendouzi traverse une situation assez délicate à l’ OM cette saison. Très utilisé par Jorge Sampaoli lors du précédent exercice, l’international tricolore a vu son temps de chuter de manière progressive depuis la prise de fonction d’Igor Tudor à l’ Olympique de Marseille. Le technicien croate n’hésite pas à le laisser sur banc de touche ou le sortir en cours de match.

Ce traitement particulier pousse de plus en plus Mattéo Guendouzi vers la porte de sortir. D’autant plus que la direction de l’ OM ne s’oppose plus vraiment à son départ. L’Équipe révélait récemment que les dirigeants phocéens envisageraient de se séparer de lui dès cet été dans le but de toucher un gros chèque sur son départ.

Il faut dire que le joueur de 23 ans conserve jusqu’ici une belle côte sur le marché des transferts. Son départ pourrait ainsi permettre à l’ OM de réaliser une grosse plus-value pour un élément recruté à 11 M€ l’été dernier et qui en vaudrait certainement au moins le double aujourd’hui.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi pas fait pour les grands clubs européens ?

Mais si Mattéo Guendouzi venait à quitter l’ OM, quelle sera sa future destination ? L’ancien footballeur professionnel, Kevin Diaz a répondu à cette question. Sur les ondes de RMC Sport, l'ex-joueur estime que l’ancien joueur d'Arsenal ne devrait pas forcément rejoindre un gros club européen dès cet été.

« Pour moi, personne en France n'a pensé que Guendouzi serait le nouveau Patrick Vieira, ou qu'il deviendrait un milieu de classe internationale. C'est-à-dire être titulaire dans un top 16 de la Ligue des Champions », a indiqué Kevin Diaz, persuadé que le milieu de terrain de l’ OM n’aurait même sa place à Arsenal à l'heure actuelle.

L’ancien joueur se montre très dur envers le Marseillais. Toutefois, ce critère pourrait correspondre parfaitement à la future destination de Mattéo Guendouzi. D’autant plus que Aston Villa envisagerait toujours de le recruter. Après une première tentative manquée cet hiver, les Villans pourraient revenir à la charge pour sa signature. Mais pour l’heure, rien n’est encore acté dans ce dossier.