Publié par Timothée Jean le 01 avril 2023 à 06:03

Moins influent dans le jeu de l’ OM cette saison, Mattéo Guendouzi semble déjà fixé sur son avenir. Son profil serait peu apprécié par Igor Tudor.

Absent lors du dernier rassemblement de l’Equipe de France, Mattéo Guendouzi a presque mal vécu cette situation. « C’était un peu dur mentalement après la liste, mais il faut rester fort et continuer à travailler avec l’OM pour espérer être convoqué à nouveau en équipe nationale », a récemment avoué le milieu de terrain en conférence. Son absence chez les Bleus est sans doute due à une baisse de niveau à l’ OM.

Après un début de saison intéressant marqué notamment par deux buts inscrits en Ligue des champions, Mattéo Guendouzi a vu son temps de jeu chuter progressivement au fil des semaines. Son entraîneur Igor Tudor n’hésite plus à le laisser sur le banc de touche ou à le sortir en cours de matchs.

Ce traitement particulier est un signe manifeste que Mattéo Guendouzi n’est plus un titulaire en puissance à l’ OM. Le potentiel est bien présent, c’est indéniable. L’ancien joueur d’Arsenal affiche une grande débauche d’énergie sur le terrain et est toujours constant dans les efforts, mais son entraîneur attend un peu plus.

OM Mercato : Igor Tudor a peu d’estime Mattéo Guendouzi

Igor Tudor souhaite en effet que Mattéo Guendouzi s’adapte à son style de jeu instauré à l’ OM et fasse preuve d’une grande solidité défensive dans l’entrejeu. « Mattéo fait une saison de qualité, sérieuse, mais j'attends encore plus de lui. Son poste naturel est devant la défense, je veux qu'il devienne plus solide à ce poste, que les joueurs ne passent pas quand il est sur le terrain », a indiqué le technicien croate.

Pour l’heure, l’ancien joueur du FC Lorient souffre d’un manque de repère sur le terrain et éprouve des difficultés à s’adapter aux consignes de son entraîneur. D’ailleurs, selon les informations recueillies par Stéphan Guy, Igor Tudor aurait très peu d’estime pour le milieu de terrain tricolore et ne devrait pas forcément s’opposer à son départ de l' OM l’été prochain.

« Je sais, d'échos proches de Tudor, qu'il n'a pas une grande estime pour Guendouzi », a indiqué le journaliste sportif sur les ondes de RMC Sport. Cette confidence renforce un peu plus la criante des supporters autour d’un éventuel départ de Mattéo Guendouzi. Pour l’heure, la direction de l’Olympique de Marseille ne serait pas contre l’idée de le céder cet été, à condition de toucher un joli chèque sur son départ. Les deux parties devraient faire le point sur son avenir à l’issue de la saison.