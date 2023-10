Passionné de sport, de football plus précisément, et de journalisme, c'est avec bonheur que je traite l'actualité sportive. Analyser les matchs, di...

Prêté par l’OM à la Lazio Rome, Mattéo Guendouzi n’est plus appelé en Équipe de France . Et son comportement semble peu apprécié chez les Bleus.

Depuis la dernière Coupe du Monde au Qatar, Mattéo Guendouzi a disparu des plans de Didier Deschamps. Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, prêté à la Lazio Rome pendant le mercato estival, n'a plus été convoqué en équipe de France. Cette absence est probablement due à ses performances mitigées sous ses nouvelles couleurs en Serie A.

En effet, Mattéo Guendouzi a eu du mal à s'imposer comme titulaire indiscutable à la Lazio Rome. Toutefois , son manque de temps de jeu n'est pas la seule raison de son absence chez les Bleus. Son comportement est également pointé du doigt. Dans son équipe du jour, L'Équipe révèle que l’ancien joueur d’Arsenal et du FC Lorient était considéré par le staff de l'équipe de France comme un élément perturbateur au sein du groupe tricolore.

À l'inverse, Youssouf Fofana, qui est perçu comme un élément "ultra-positif" et toujours "tourné vers le collectif". Cette différence est d'une importance capitale pour Didier Deschamps, qui accorde une grande valeur à la cohésion de groupe. Le sélectionneur français est connu pour privilégier les joueurs qui sont à la fois talentueux sur le terrain et positifs en dehors. Cette approche vise à garantir un environnement de travail harmonieux et à favoriser l'esprit d'équipe.

Prêté à la Lazio avec une option d’achat estimée à environ 15 millions d’euros, Mattéo Guendouzi espère bientôt faire son retour en Équipe de France. Cela nécessitera non seulement des performances solides sur le terrain, mais aussi un ajustement de son attitude pour s'intégrer harmonieusement dans la vie du groupe. La balle est maintenant dans son camp pour reconquérir sa place chez les Bleus.