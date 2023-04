Publié par Leonard le 05 avril 2023 à 15:39

L'heure de la revanche a sonné pour une place en finale de Coupe du Roi. Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid. Voici les compos probables.

Qui des deux ogres espagnols rejoindra Séville le 6 mai prochain, pour affronter Osasuna, en finale de la Coupe du Roi. Après un succès obtenu sur la plus petite des marches au Santiago-Bernabéu (0-1) avec un but contre son camp du défenseur brésilien Éder Militao, le FC Barcelone reçoit ce mercredi à 21h le Real Madrid dans un Clasico qui s'annonce déjà excitant.

FC Barcelone : Des absents et une avance à conserver

Déjà absents lors du match aller, Ousmane Dembelé et Pedri ne seront pas disponibles pour le match de ce soir et leur retour n'a toujours pas été programmé par le staff médical du FC Barcelone. S'ajoutent sur la liste des absents, le défenseur central Andreas Christensen, touché avec la sélection norvégienne durant la trêve internationale au niveau du muscle soléaire. Et un nouvel absent dans l'entrejeu a été annoncé. Frenkie de Jong n'est pas présent dans le groupe de Xavi pour ce choc.

Ces absences profitent donc à certains joueurs du FC Barcelone. Franck Kessié est annoncé titulaire à la place de Frenkie de Jong aux côtés de SergioBusquets et Sergi Roberto. La défense du match aller devrait être reconduite avec la présence à droite de Ronald Araujo pour contenir au mieux les attaques de l’ailier Vinicius Jr. Enfin, après avoir manqué le match aller à cause d'un pépin musculaire, Robert Lewandowski sera présent à la pointe de l'attaque épaulé par Gavi et Raphinha.

Solides et efficaces au Camp Nou depuis le début de saison, les hommes de Xavi devront conserver leur maigre avance face à des Madrilènes revanchards suite aux deux derniers revers subis en moins d'un mois.

Le Real Madrid condamné à l'exploit

Distancé en championnat par son adversaire du soir, il serait préjudiciable pour le Real Madrid de laisser une nouvelle opportunité au FC Barcelone de briller sur la scène nationale. Les Madrilènes sont donc condamnés à un exploit afin de se hisser en finale et faire tomber son rival de toujours. Vainqueur ce week-end 6-0 en championnat face au Real Valladolid notamment grâce à un triplé de son capitaine Karim Benzema, les Merengues ont engrangé un petit peu de confiance avant ce déplacement à Barcelone.

Carlo Ancelotti devrait aligner dans son 4-3-3 un trio d'attaque composé des deux feux follets brésiliens, Vinicius Jr et Rodrygo avec Karim Benzema dans l'axe. Souvent utilisé cette saison sur le flanc droit de l'attaque, Valverde devrait être replacé au milieu à côté de Modric et d'Eduardo Camavinga en grande forme ces dernières semaines. Privé de Ferland Mendy une nouvelle fois, Nacho Fernandez sera titulaire en tant que latéral gauche. À noter le retour de Rüdiger dans le groupe. Toutefois, il ne devrait pas débuter la rencontre.

La compo probable du FC Barcelone :

Gardien : Ter Stegen

Défenseurs : Araujo - Kounde - M. Alonso - Balde

Milieux de terrain : S. Roberto - S. Busquets (c) - Kessié

Attaquants : Raphinha - Lewandowski - Gavi

La compo probable du Real Madrid :

Gardien : Courtois

Défenseurs : Carvajal - Militao - Alaba - Nacho

Milieux de terrain : Valverde - Camavinga - Modric

Attaquants : Rodrygo - Benzema (c) - Viniciu