Publié par ALEXIS le 06 avril 2023 à 11:13

En plus du gardien de but Gautier Larsonneur, une autre recrue de l' ASSE serait très convoitée. Des clubs en Ligue 1 et à l’étranger ont coché son nom.

Grâce à une deuxième partie de saison canon, des joueurs de l’ ASSE se font remarquer. Ils ont séduit des recruteurs qui les suivent de près en Ligue 2. Mercredi, l’Insider Mohamed Toubache-Ter a révélé l’intérêt de plusieurs clubs pour Gautier Larsonneur. Décisif avec l’AS Saint-Etienne depuis sa signature dans le Forez, en janvier 2023, le gardien de but attire déjà des prétendants.

Mais le dernier rempart des Verts n’est pas le seul joueur à avoir tapé dans l'oeil des recruteurs. Le buteur Jean-Philippe Krasso (14 buts et 8 passes décisives en 26 matches de Ligue 1 disputés cette saison) est très sollicité, grâce à ses performances, mais aussi en raison de son statut de joueur libre à partir de juin 2023. Prêté à l’ ASSE par Everton pendant le mercato hivernal, Niels Nkounkou est aussi dans le viseur des clubs de l’élite.

ASSE Mercato : Benjamin Bouchouari convoité en Ligue 1 et à l'étranger

Le nouveau joueur de l' ASSE suscitant des convoitises est Benjamin Bouchouari, milieu de 21 ans, recrutée à Roda JC aux Pays-Bas l'été dernier. Saint-Etienne a déboursé 1,1 millions d'euros pour s’offrir les services du jeune milieu de terrain, jusqu’en juin 2025. Mais après seulement 8 mois à l' ASSE en Ligue 2, plusieurs clubs s'intéressent à lui.

D’après les informations de Foot Mercato, des équipes de Ligue 1 et des clubs étrangers ont coché son nom sur leurs calepins en vue d'un transfert cet été. Benjamin Bouchouari a été appelé en sélection A du Maroc, lors de la dernière trêve internationale, grâce à ses prestations remarquables avec l’ ASSE sur le plan individuel.