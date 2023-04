Publié par Timothée Jean le 06 avril 2023 à 16:43

Nouvel attaquant de l’OGC Nice, Terem Moffi est revenu sur son transfert manqué à l’ OM et fait des confidences assez étonnantes.

C’était l’un des gros feuilletons de l’hiver à l’Olympique de Marseille. En quête de nouveaux renforts pour épauler Alexis Sanchez à la pointe de son attaque, l’ OM avait jeté son dévolu sur Terem Moffi. L’attaquant nigérian réalisait une première partie de saison sensationnelle avec le FC Lorient. Et ses performances avaient convaincu les dirigeants marseillais.

Confronté à la rude concurrence de l’OGC Nice, l’ OM possédait un atout de plus dans ce dossier, à savoir Bamba Dieng. L’attaquant sénégalais était pisté par le FC Lorient depuis l’été dernier. Le club phocéen envisageait alors d’inclure le deal afin de faire baisser le prix de Terem Moffi. Les dirigeants lorientais ne semblaient pas s’opposer à ce montage financier, mais c’était sans compter sur la volonté du principal concerné.

Malgré les négociations intenses entre l’ OM et le FC Lorient, Terem Moffi n’a pas vraiment été perturbé par ces agitations. Il a maintenu sa position initiale de rejoindre l’OGC Nice. Cette intransigeance a porté ses fruits, puisque le joueur de 23 ans s’est finalement engagé en faveur du Gym, au détriment de l’ OM. Il a même vécu cette signature comme un véritable soulagement. « Le transfert a été plus long que prévu. On ne peut pas tout maitriser, mais j’ai ressenti du soulagement quand on a signé avec Nice », a-t-il indiqué en conférence de presse.

OM Mercato : Terem Moffi n'a jamais été proche de Marseille

Arrivé à l’OGC Nice contre un chèque de 20 millions d’euros, Terem Moffi ne regrette pas son choix. L’ancien Lorient est heureux de défendre les couleurs niçoises, où il a inscrit 5 buts en 9 rencontres toutes compétitions confondues disputées sous ses nouvelles couleurs. Toutefois, le nouvel attaquant du FCL a tenu à rétablir la vérité sur son transfert manqué à l’ OM.

Il assure qu’il était très loin de rejoindre Marseille. « Je n’ai jamais été proche de Marseille, j’avais pris ma décision très vite. Dans mon esprit, je ne pensais qu’à Nice. Donc, nous n’avons jamais été proches d’un accord », a-t-il ajouté. Terem Moffi n’a jamais songé à poser ses valises à l’ OM. Suite à cet échec, la direction de l'Olympique de Marseille a finalement misé sur Vitinha pour renforcer leur attaque en cette seconde partie de saison.