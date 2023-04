Publié par Enzo Vidy le 08 avril 2023 à 01:05

Alors que le LOSC est en course pour la 5e place et que le mercato estival approche, une dépense imprévue de 20 millions d'euros se précise à Lille.

Le LOSC s'apprête à vivre un sprint final des plus tendus. Performant dans le jeu durant toute la saison, les Lillois ont souvent laissé filer des points précieux contre des équipes nettements inférieures. Malgré cela, l'objectif n'a pas changé, et les dirigeants veulent absolument une qualification européenne en fin de saison.

Pour le moment, le LOSC occupe la 5e place devant le Stade Rennais avec deux points d'avance sur son homologue breton, mais rien n'est encore joué, et il faudra réussir à se montrer solide jusqu'au bout. En parallèle, les dirigeants lillois travaillent déjà sur le prochain mercato. Avec le probable départ de Jonathan David l'été prochain, la cellule de recrutement étudie plusieurs pistes en attaque pour compenser cette perte.

Une qualification en coupe d'Europe offrirait au LOSC une enveloppe bien plus conséquente pour garantir un recrutement ambitieux à Paulo Fonseca et aux supporters lillois. Cependant, les caisses du club nordiste sont en passe de prendre un sacré coup dans les prochaines semaines.

LOSC : Lille contraint de payer une amende de 20,3 millions d'euros

Mauvaise nouvelle pour le LOSC. Suite à l'arrivée libre en 2018 de l'attaquant milanais, Rafael Leao, en provenance du Sporting Portugal, le club nordiste va devoir verser une amende de 20,3 millions d'euros. En effet, le club portugais avait estimé que son ancien joueur avait rompu de manière unilatérale son contrat afin de rejoindre les Dogues il y a cinq ans.

Dans un premier temps, en février 2022, le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait condamné le LOSC à verser une somme de 16,5 millions d'euros au Sporting Portugal. Et après de longs mois d'attente, le média portugais Record, annonce que la sanction a bel et bien été confirmée, et que la direction lilloise devra payer une somme de 20,3 millions d'euros. Toutefois, le journaliste, Nicolas Vilas, affirme que le club va faire appel de cette décision.