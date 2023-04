Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2023 à 22:07

Dans les plans de Luis Campos en même temps que Victor Osimhen pour renforcer l’attaque du PSG, Rafael Leao semble encore loin d’un départ de l’AC Milan.

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, Luis Campos a ouvert plusieurs chantiers du côté de la Serie A. Outre l’attaquant nigérian Victor Osimhen du SSC Naples, le conseiller football du Paris Saint-Germain aimerait également mettre la main sur son compatriote Rafael Leao. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AC Milan, l’international portugais n’a pas encore prolongé et le PSG voudrait profiter de la situation pour le recruter lors du prochain mercato estival. Mais selon les dernières indiscrétions venues de l’étranger, Leao se rapprocherait désormais d’une poursuite avec les Rossoneri.

PSG Mercato : Accord entre Rafael Leao et l’AC Milan

Malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs fortunés, dont le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester United et d’autres, l’AC Milan est sur le point de réussir un coup exceptionnel avec Rafael Leao. En effet, selon les informations livrées par Relevo, le club lombard et l’ancien avant-centre de Lille OSC se sont mis d’accord pour une prolongation de contrat. Auteur de 11 buts et 10 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, Leao est parvenu à convaincre la direction milanaise de prendre en charge la lourde amende qu’il doit verser au Sporting Portugal.

Pour rappel, pour avoir rompu unilatéralement son contrat avec son club formateur avant de rallier le LOSC en août 2018, Rafael Leao a été condamné par le TAS à verser 16,5 millions d'euros au club formateur de Cristiano Ronaldo. De son côté, le LOSC est condamné à payer l'indemnité liée à la résiliation unilatérale du natif du Portugal qui s’élève à 20,3 millions d’euros. Luis Campos et le Paris SG sait donc désormais à quoi s’en tenir dans ce dossier.