Publié par Gary SLM le 10 avril 2023 à 12:32

Lors de la finale de la Coupe du Monde de football 2006, Zinédine Zidane a surpris le monde entier en assénant un coup de boule dans la poitrine de Marco Materazzi. Si le geste de l'ancien international français est indéniablement excessif, il a longtemps été question des raisons qui l'ont poussé à agir ainsi.

Au fil des années, les versions se sont succédées, mais on sait désormais que Marco Materazzi n'a pas insulté la mère de Zinédine Zidane, comme cela avait été supposé. En réalité, c'est la sœur de Zidane qui a été visée par les propos du joueur italien.

Marco Materazzi n'a jamais insulté la mère de Zidane

Pourtant, cette histoire de "trash-talking" aurait pu rester anecdotique si elle n'avait pas eu lieu lors de la finale de la Coupe du Monde, qui plus est pour un joueur comme Zinédine Zidane qui avait déjà annoncé que ce match serait le dernier de sa carrière en équipe de France.

Le champion du monde français avait déjà expliqué que les propos de Marco Materazzi sur sa famille l'avaient profondément touché, mais on sait aujourd'hui que c'est la présence de sa sœur auprès de leur mère malade qui avait rendu Zidane particulièrement sensible à ce type de provocations.

Si l'on peut comprendre la réaction de Zinédine Zidane, il n'en demeure pas moins que son geste était inapproprié et a valu à l'équipe de France de perdre son capitaine en plein milieu de la finale. Une situation difficile à gérer pour les joueurs français qui ont finalement perdu le match aux tirs au but.

Au-delà de l'incident, l'affaire du coup de boule de Zidane à Materazzi restera comme l'un des moments les plus marquants de l'histoire du football français. Une histoire qui, à travers les années, est devenue plus complexe, mais dont l'impact sur l'image de Zidane et de l'équipe de France reste encore très présent dans les mémoires des supporters.