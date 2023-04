Publié par Gary SLM le 10 avril 2023 à 19:31

Malgré les sifflets du public du FC Nantes et ses performances en demi-teinte, Andy Delort conserve la confiance de son coach, Antoine Kombouaré, qui l'imagine marquer le but du maintien pour le FCN.

Andy Delort, l'attaquant de 31 ans, vit une période difficile depuis son arrivée au FC Nantes en janvier passé. Remplacé dès l'heure de jeu face à l'As Monaco et sifflé à sa sortie, il peine à trouver sa place au sein de l'équipe nantaise et enchaîne les prestations en demi-teintes. Avec seulement 2 buts en 12 matchs, il n'a pas encore réussi à rallier le public à sa cause.

FC Nantes : Les fans pourraient être surpris

Cependant, malgré ces difficultés, Andy Delort conserve la confiance de son coach, Antoine Kombouaré. Ce dernier est persuadé que l'attaquant algérien, fort de son expérience du haut niveau, saura se relever. En conférence de presse, il a affirmé qu'il avait "énormément confiance" en lui et que "l'équipe avait confiance en lui". Il a même imaginé que c'était peut-être Andy Delort qui marquerait le but du maintien pour le FC Nantes, actuellement 14ème au classement et menacé par la relégation.

Bien que sifflé par le public nantais à sa sortie lors du dernier match contre Monaco, Andy Delort peut compter sur le soutien de son coach et de ses coéquipiers. Il doit maintenant prouver sur le terrain qu'il est capable de retrouver son meilleur niveau pour aider le FC Nantes à se maintenir en Ligue 1. Les prochaines semaines seront cruciales pour l'attaquant algérien et son équipe, qui ne comptent que cinq points d'avance sur le premier relégable, le RC Strasbourg-Alsace.