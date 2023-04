Publié par Leonard le 11 avril 2023 à 13:18

Interrogé après le match OL-Stade Rennais, dimanche, l'agent de Désiré Doué, Mikaël Silvestre a tenu à rassurer et protéger sa pépite.

Rentrée en jeu aux côtés de Jérémy Doku et Flavien Tait à 20 minutes de la fin de rencontre perdue contre l' OL, la jeune coqueluche des Rouge et Noir, Désiré Doué, n'a pourtant pas fini la rencontre sur la pelouse du Groupama Stadium. Remplacé à la 87e minute de jeu par son grand frère Guéla Doué, Bruno Genesio s'est expliqué sur son choix au micro de Prime Video.

"Il y a des choses qui doivent être assimilées rapidement. Lorsqu'on les dit une fois, c'est normal, qu'on les dise deux fois, c'est déjà une fois de trop. Et quand ça se répète trois-quatre fois, il faut utiliser d'autres méthodes", soulignait l'entraîneur du SRFC envers son jeune joueur. "Ça n'empêche pas que j'ai énormément confiance en lui et qu'il fera une très bonne carrière, mais il y a des choses qu'il faut assimiler plus vite", a-t-il ajouté.

Interrogé après la rencontre par L'Équipe, son agent et ancien joueur, Mikaël Silvestre, a tenu à réagir après cet événement. "Désiré est un jeune joueur plein de talent qui fait preuve d'une grosse générosité cette saison, cela dit nous savons qu'il demeure des axes d'amélioration et nous sommes aussi conscients que Bruno Genesio est attentif à cela, car il l'a démontré dans son management au quotidien et en match."

L'ancien international français et joueur du Stade Rennais a tenu à rajouter que "Désiré a pleine conscience de l'exigence du haut niveau et des attentes du coach, c'est pourquoi nous sommes sûrs qu'il fera le nécessaire pour répondre présent lors des prochaines rencontres. C'est un jeune garçon ambitieux et il continuera de travailler pour répondre aux exigences du coach".

Stade Rennais : Désiré Doué seul fautif du SRFC ?

Comme le relève L'Équipe, Désiré Doué a provoqué sur 17 minutes de jeu deux fautes, réussi trois dribbles, perdu cinq ballons et n'en a récupéré aucun. Une performance loin d’être excellente, mais à l'image d'un Stade Rennais peu inspiré dans cette rencontre. Son action la plus notable aurait pu lui valoir une exclusion ou a minima un carton jaune. En assenant un coup au visage au latéral gauche NicolasTagliafico après un accrochage de celui-ci, l’international français U19 n'a reçu qu'un simple avertissement de la part de M.Bastien.

Étincelant depuis le début de saison avec le Stade Rennais (4 buts et 1 passé décisive en 31 matchs TTC), Désiré Doué peine sur le terrain depuis la reprise post-Coupe du Monde tout comme son équipe. Le SRFC, qui pointe désormais à la 6e place au classement à 2 points du LOSC, ont manqué de passer devant les Nordistes en s’inclinant à Lyon (3-1).

En prime, les Rennais voient dans leur dos leur adversaire recoller à seulement 3 points. À maintenant 8 journées de la fin de l’exercice 2022/2023, tous les signaux sont alarmants pour le Stade Rennais qui devra montrer un visage bien plus conquérant pour accrocher une place européenne.