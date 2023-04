Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2023 à 20:11

Après avoir démenti un éventuel départ de Bruno Genesio en fin de saison, le Stade Rennais, via son président Olivier Cloarec, a fait une annonce forte après la défaite à Lyon.

Répondant à un article de RMC Sport évoquant une envie de départ de Bruno Genesio au terme de la saison, le Stade Rennais a tenu à faire la lumière sur la situation de son entraîneur. « Très surpris par l'article publié ce jour par RMC sport, Bruno Genesio et le Stade Rennais F.C. démentent rigoureusement la rumeur d’un départ. Cette publication ne peut remettre en cause le climat serein du club et les excellentes relations qu’entretiennent Bruno Genesio et la direction du Stade Rennais F.C.

Par ailleurs, notre coach - prolongé l’été dernier - n’a aucunement l’intention d’arrêter sa carrière à seulement 56 ans. En course pour une 6e qualification européenne consécutive, l’ensemble du club se focalise sur son objectif », a écrit le club breton mercredi. Mais après la nouvelle défaite des Rouge et Noir cet après-midi face à l’Olympique Lyonnais, Olivier Cloarec s’est fendu d’une déclaration fracassante sur la situation de l’équipe de Genesio.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio menacé par Cloarec ?

Présent au Groupama Stadium ce dimanche, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1, Olivier Cloarec a assisté à la nouvelle défaite du Stade Rennais (1-3). Dominée par une équipe de l’Olympique Lyonnais portée par ses cadres, notamment Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, le SRFC a encore perdu des points dans la course à l’Europe. À l’issue de la rencontre, le président des Bretons n’a pas du tout mâché ses mots pour exprimer sa colère.

« C’est lamentable de présenter un visage comme ça. On maîtrise le match pendant 30 minutes, on a trois-quatre occasions pour mettre le deuxième qu’on ne met pas. Derrière, on est moins bien, mais on a la chance d’avoir la mi-temps pour tout remettre en place et bien repartir. Et on fait 45 minutes catastrophiques, avec trois buts encaissés, c’est scandaleux. Présenter un visage comme ça, c’est loin des valeurs du Stade Rennais, c’est plus que décevant », a confié Cloarec au micro de L’Équipe. Suffisant pour dire que les jours de Genesio sont comptés en Bretagne ?