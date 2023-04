Publié par ALEXIS le 11 avril 2023 à 19:18

Au fil des journées, les supporters de l’ ASSE sont plus nombreux pour accompagner et soutenir leur équipe à l’extérieur. À Grenoble, ils seront 1000.

À une semaine du match de l’ ASSE contre Grenoble Foot 38, les supporters de Saint-Etienne ont déjà fait le plein du parcage visiteurs du stade des Alpes. Il n’y a donc plus de billets disponibles pour le match de la 31e journée de Ligue 2, programmé lundi 17 avril à 18h45. L’information est officielle et a été livrée par l’AS Saint-Etienne, via son compte Twitter. « Le parcage stéphanois pour GF38-ASSE est complet avant même la vente au grand public ! Toutes les modalités concernant l'accueil des visiteurs au stade des Alpes seront communiquées très prochainement. »

Il faut s’attendre à des mesures de sécurité, notamment l’encadrement du peuple vert lors de ce court déplacement en Isère. Selon les informations d’Evect, il n’y aura pas d’arrêté préfectoral pour imposer la réduction du nombre de supporters stéphanois. Comme face au Paris FC au stade Charléty, l’ ASSE pourra ainsi compter sur le soutien de ses supporters en grand nombre.

ASSE : Après le Paris FC, les supporters de Saint-Etienne restent mobilisés

L' ASSE a infligé une lourde défaite au Paris FC (4-2), samedi. La mobilisation des fans avait été d’un grand soutien à l’équipe de Laurent Batlles, qui a été menée (2-1) avant de s’imposer en deuxième période. Et le peuple vert remet le couvert, espérant encore une victoire.

C’est d'ailleurs contre Grenoble que les supporters de l’ ASSE avaient fait leur retour au stade Geoffroy-Guichard, après 4 matchs de suspension à domicile. Cette sanction faisait suite à l’envahissement du stade lors du match retour des barrages contre Auxerre fin mai 2022. C’était le 1er octobre 2022, lors de la 10e journée du championnat. Les Verts avaient été accrochés par les Grenoblois (2-2), après avoir mené 2-1 (65e).