Publié par Thomas G. le 12 avril 2023 à 15:56

Pisté par le PSG pour remplacer Christophe Galtier la saison prochaine, José Mourinho aurait pris une décision concernant son avenir à l'AS Rome.

Depuis plusieurs semaines, le départ de Christophe Galtier semble inéluctable. L’entraîneur français de 56 ans devrait quitter le PSG à l’issue de la saison. Les Parisiens ne seraient pas convaincus par sa capacité à mener le groupe vers un sacre en Ligue des Champions. D’autant plus que la nouvelle affaire concernant Christophe Galtier pourrait également sceller son avenir au PSG.

En parallèle, les dirigeants du PSG s’activent en coulisse depuis le mois de février pour recruter le remplaçant de l'entraîneur français. Les pistes se sont multipliées pour le club de la capitale qui aurait notamment sondé Thomas Tuchel, Thiago Motta, Zinédine Zidane, Julian Nagelsmann ou encore José Mourinho. L’entraîneur portugais serait la cible prioritaire de Luis Campos qui souhaite collaborer avec son compatriote au Paris SG. Après deux mercato ratés, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain souhaiterait se racheter avec la signature de José Mourinho.

Le club de la capitale s’était heurté dans un premier temps au refus de l’AS Rome. Toutefois, le dossier aurait connu un nouveau rebondissement cette semaine. Selon les informations de Santi Aouna, les Giallorossi seraient disposés à laisser partir José Mourinho cet été. Le PSG pourrait profiter de cette situation pour recruter le Special One.

PSG Mercato : José Mourinho pourrait quitter l’AS Rome

Les dirigeants du Paris Saint-Germain pourraient passer à l’action dans les prochaines semaines pour recruter José Mourinho. D’autant plus que l’entraîneur portugais serait disposé à accepter une proposition du PSG et de Chelsea. Le technicien de 60 ans souhaiterait rester en Europe malgré l’intérêt de plusieurs clubs saoudiens.

José Mourinho ne serait pas insensible au projet parisien, selon les informations de Santi Aouna. Une arrivée à Paris pourrait lui permettre d’écrire l’histoire en remportant la première Ligue des Champions du club de la capitale. De plus, le Special One pourrait devenir le premier entraîneur à remporter la compétition avec trois clubs différents. Reste à savoir si le PSG parviendra à trouver un accord avec l’AS Rome et José Mourinho.