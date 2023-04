Publié par Enzo Vidy le 14 avril 2023 à 16:10

Alors que le PSG rêve toujours de faire venir Zinédine Zidane sur le banc, une offre est tombée pour le champion du monde 98.

Face à l'avenir plus qu'incertain de Christophe Galtier sur le banc du PSG, plusieurs pistes sont évoquées pour lui succéder l'été prochain. Les dernières tendances ne cessent d'affirmer que deux noms se sont considérablement démarqués ces dernières semaines, à savoir José Mourinho et Zinédine Zidane.

Pour le premier cité, l'aventure à l'AS Roma devrait se terminer à la fin de la saison, et un intérêt du Paris SG ne laisse pas insensible The Special One, d'après les informations communiquées par Foot Mercato, qui précise également que l'Arabie saoudite ne fait pas partie des projets de l'entraîneur romain.

Concernant Zinédine Zidane, les Qataris en rêvent depuis plusieurs années, mais ce dernier ne semble toujours pas enclin à prendre place sur le banc du PSG la saison prochaine. Pire encore, le Paris SG n'est pas le seul club intéressé par l'arrivée de l'ancien entraîneur du Real Madrid, puisqu'Al-Nassr, qui vient tout juste de limoger Rudi Garcia, se serait positionné sur le dossier, bien aidé par un certain Cristiano Ronaldo.

PSG Mercato : Zinédine Zidane a reçu une offre verbale d'Al-Nassr

Si l'on en croit les dernières informations révélées par CBS Sports, les dirigeants d'Al-Nassr seraient passés à l'action concernant l'arrivée de Zinédine Zidane sur le banc. La source indique qu'une offre verbale a d'ores et déjà été formulée par le club saoudien à destination du champion du monde 98. De plus, un joueur de l'effectif d'Al-Nassr pousserait en interne pour que le deal aboutisse, il s'agit de Cristiano Ronaldo.

L'attaquant portugais, qui a remporté trois Ligue des Champions sous les ordres de Zinédine Zidane au Real Madrid serait plus que favorable à voir son ancien coach prendre place sur le banc d'Al-Nassr dans un futur proche. Pour le moment, rien ne dit que ce dernier est intéressé par le projet, mais la possibilité de le voir débarquer au PSG s'éloigne encore un peu plus.