Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2023 à 05:04

Anne Hidalgo, Maire de Paris, ne prend pas au sérieux l’éventuel déménagement du PSG du Parc des Princes au Stade de France, envisagé par Nasser Al-Khelaïfi.

En quête d'une nouvelle enceinte au cas où il décidait finalement de quitter le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a confirmé au quotidien Le Parisien ce vendredi sa candidature à l’appel d'offres pour le rachat du Stade de France. « Nous sommes candidats », a confirmé un membre de la direction parisienne, au lendemain du lancement de l’appel d’offres par l’État. D’autres solutions sont envisagées, comme la construction d’un stade sur le site de l’hippodrome de Saint-Cloud.

Il y a quelques semaines, Nasser Al-Khelaïfi a mandaté Colliers, une société de conseil immobilier, pour lui trouver un site capable d’accueillir un nouveau stade. Interrogé par BFM Business, le président de France Galop, Édouard de Rothschild, a confirmé que le Paris SG avait effectivement manifesté son intérêt pour l’hippodrome de Saint-Cloud.

« L’idée du PSG, qui nous a effectivement approchés, c’est d’examiner si on pouvait faire un stade plus ou moins enterré, plus ou moins inséré au milieu de l’hippodrome. Et nous n’avons aucune raison de ne pas étudier toutes les solutions et de ne pas discuter : ça pourrait être un projet assez fantastique », a déclaré le dirigeant français. Mais le Paris SG semble décidé à déménager au Stade de France s’il quittait le Parc des Princes, à tel point qu’une offre serait en préparation pour le stade estimé à 600 millions d’euros. Du côté de la Ville de Paris, la Maire Anne Hidalgo ne prend pas très au sérieux cette annonce.

PSG : La réponse d’Anne Hidalgo pour le Stade de France

Même si le Paris Saint-Germain s’active un peu partout en Île-de-France pour trouver une nouvelle enceinte, le Parc des Princes reste l’idée première du club parisien. D’après les informations de France Bleu, le PSG souhaiterait vraiment rester dans son enceinte actuelle. Ce vendredi après-midi, dans son bureau de l’Hôtel de Ville, Anne Hidalgo a réagi à cette volonté de Nasser Al-Khelaïfi et les siens de quitter le Parc des Princes.

« Chacun est libre et chacun prend ses responsabilités. L'histoire du PSG est au Parc des Princes. Le Parc appartient aux Parisiens, et bien sûr avec son club, parce que ce lien doit être un beau lien fort. Il est donc indispensable d'accompagner le club dans ses ambitions et c'est ce que l'on souhaite faire. Après, le PSG hors du Parc n'est plus tout à fait le PSG donc c'est une autre histoire.

Je ne vais pas commenter, car je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Chacun est libre de raconter l'histoire qu'il veut raconter. Après, il y a l'histoire, la vraie, celle qui s'écrit au cœur des gens, au cœur de tous celles et ceux qui aiment le foot », a expliqué la femme politique.