Publié par ALEXIS le 15 avril 2023 à 13:54

Profondément touché par les accusations de racisme, Galtier songerait à quitter le PSG à la fin de la saison, alors qu’il lui reste encore un an de contrat.

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, joue un match capital, ce samedi soir contre le RC Lens (21h) au Parc des Princes. Son équipe est sous pression depuis que les Lensois sont revenus à 6 points. La pression est montée d’un cran depuis le déclenchement de l’affaire Julien Fournier et les accusations de racisme et de discriminations, sans oublier les menaces de mort.

En effet, le coach du Paris Saint-Germain est accusé dans un mail de l’ex-directeur du football de l’OGC Nice, d’avoir tenu des propos racistes et discriminatoires, du temps où il était sur le banc de touche du club azuréen.

Vendredi, lors de son passage en conférence de presse, Christophe Galtier n’a pas caché qu’il a été « profondément choqué » par cette affaire. Visiblement, il était marqué pendant son intervention : « Ça a été très dur, difficile. Mais je me suis réfugié dans le travail. Les moments que j'ai pu passer avec mon groupe m'ont permis d'évacuer pendant un certain temps tout ce qui était dit sur moi » a-t-il confirmé.

PSG Mercato : Un proche de Galtier raconte « son calvaire »

Dans le quotidien Le Parisien, un proche du technicien du PSG confirme qu’il est vraiment touché par cette affaire, et cela pourrait influencer la suite de son avenir à Paris. « Christophe est passé du poste rêvé à un poste cauchemardesque. Dans sa com, sa façon d’être, je ne le reconnais plus. Coacher à ce niveau n’a jamais été un long fleuve tranquille, mais il ne faut pas que ça devienne un calvaire, non plus » a-t-il lâché.

À la suite de ce témoignage, le média francilien ajoute que le natif de Marseille songerait à partir du PSG à l'issue de la saison, alors que son contrat court jusqu’à fin juin 2024. La faute aux nombreuses affaires ayant touché le club, y compris l’échec en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.