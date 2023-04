Publié par ALEXIS le 17 avril 2023 à 23:35

Pendant que la justice tente de faire la lumière sur les accusations de Fournier contre Galtier à l’ OGC Nice, des révélations sur l’ex-coach du Gym tombent.

La collaboration entre Julien Fournier et Christophe Galtier à l’ OGC Nice lors de la saison a été très compliquée. Le directeur du football et l’entraineur ne s’entendaient pas. Le dirigeant et le technicien ont quitté le Gym à l’été 2022. Le premier a rebondi à Parme en Serie B, alors que le deuxième a été transféré au PSG.

La semaine dernière, des révélations sur le contenu d’un mail envoyé par Julien Fournier à la direction du club azuréenne portaient des accusations de racisme et de discrimination sur Christophe Galtier. L’accusé nie en bloc avoir fait remarquer « qu’on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans » dans l’équipe de l’ OGC Nice.

L’affaire est désormais entre les mains de la justice. Le parquet de Nice a ouvert une enquête préliminaire « du chef de discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion ».

OGC Nice : Le choix de Fournier était Erik ten Hag et non Galtier

Ce lundi, 90 Football publie des propos de Julien Fournier, évoquant l’arrivée de Christophe Galtier à l' OGC Nice à la succession d’Adrian Ursea. Il fait savoir que l’actuel entraineur du Paris Saint-Germain n’était pas son choix, mais plutôt Erik ten Hag, alors en poste à l’Ajax.

« On s’est rencontrés quatre fois », a-t-il confié, parlant du technicien néerlandais. Quand je dis rencontrés, ce n’est pas boire un café 'comment ça va' etc. Ça, c’était la première fois. Après, ce sont des séances de travail. »

Julien Fournier a expliqué ensuite sa méthode de travail pour recruter un entraineur. « Quand je vois des entraineurs pour les engager, ce sont des après-midi entiers, ce n’est pas juste des coups de téléphone ou un rendez-vous dans un hôtel pendant une heure. Quand je sens qu’il est un peu intéressé, en général je lui donne trois ou quatre bons matchs à domicile et à l'extérieur, trois mauvais matchs à domicile et extérieur, et je lui demande de les regarder pour qu’on puisse les débriefer et avoir sa vision de l’équipe ».

Finalement, Erik ten Hag s'est engagé avec Manchester United en succédant à Ralf Rangnick.