18 avril 2023

Avant le voyage à Angers pour la 32e journée de Ligue 1 vendredi prochain, le PSG, déjà marqué par l'affaire Galtier, fait face à un nouveau malaise.

Si la tribune Auteuil accueille à nouveau depuis plusieurs années le Collectif Ultras Paris, le reste du Parc des Princes est plutôt silencieux. Mais ces derniers mois, quelques chants ont à nouveau fait leur apparition du côté de la tribune Boulogne où résident des membres du Fan Club du Paris Saint-Germain. Problème, ces derniers ont reçu un email de la part de la direction du club pour leur rappeler les consignes sur les attitudes à avoir dans les travées de l'enceinte des Rouge et Bleu.

Dévoilé sur les réseaux sociaux ces dernières heures, ce courrier électronique du PSG est jugé « assez choquant » par les supporters. D’autant qu’il leur est demandé dans cet email de respecter l'emplacement de leur place et de ne pas se mettre où ils le souhaitent. Sans compter « l’interdiction » de regarder le match debout ou encore de ramener « du matériel » de supporters. Le contenu de ce courrier a été commenté par Romain Beddouk sur France Bleu Paris.

PSG : Les nouvelles mesures du Paris SG jugées inappropriées

Sur les antennes de la radio parisienne, le journaliste a dénoncé des « consignes lunaires. » Romain Beddouk estime qu’elles « sont même graves. » En effet, le PSG fait obligation aux membres Fan Club du Paris Saint-Germain de ne pas bouger de leurs places dans les tribunes du Parc des Princes durant les rencontres des coéquipiers de Kylian Mbappé.

« La première est de respecter sa place à tout prix. Aucun regroupement n’est possible, aucun échange de place n’est possible. Même si tout le monde est d’accord, le PSG ne l’est pas. La deuxième, c’est l’obligation de rester assis. Tout le match. Il est impossible de se mettre debout en tribune Boulogne. Même si tout le monde est d’accord, le PSG ne l’est pas », a énuméré le journaliste sportif avant de mettre en garde la direction des Rouge et Bleu. « La mort des supporters, c’est la mort d’un club. Il faut réagir, il faut que le PSG redevienne le PSG avant de sombrer complètement », indique Romain Beddouk.