Considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde, l'international anglais Harry Kane serait pisté par le PSG en vue d'un transfert cet été.

Vainqueur le week-end dernier face au RC Lens, le PSG a fait un grand pas vers le 11e titre de champion de France de son histoire. À 7 journées de la fin du championnat, le club de la capitale a 8 longueurs d’avance sur son dauphin, l’OM. La fin de la course au titre devrait permettre au Paris Saint-Germain de pouvoir préparer la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG a déjà débuté et les Parisiens ont bouclé l'arrivée libre du défenseur slovaque Milan Skriniar. Après le capitaine de l’Inter Milan, les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaiteraient se renforcer en recrutant un nouvel attaquant. Les Parisiens aimeraient enrôler un avant-centre pour offrir plus de liberté et d’espaces à Kylian Mbappé. Dans cette optique, le PSG aurait pris des renseignements sur Randal Kolo Muani, Victor Osimhen ou encore Harry Kane. Selon les informations du Parisien, les dirigeants du Paris Saint-Germain rêveraient de recruter l’attaquant de Tottenham cet été.

En parallèle, Harry Kane est en fin de contrat en juin 2024 avec les Spurs et sa situation contractuelle pourrait faciliter son arrivée à Paris. Néanmoins, les dirigeants de Tottenham n’ont pas dit leur dernier mot dans ce dossier. L’objectif des Spurs est de prolonger le contrat d’Harry Kane cet été pour éviter un transfert au PSG.

PSG Mercato : Le départ d'Harry Kane se précise

Selon les informations de 90min, ce dossier aurait connu un nouveau rebondissement. Harry Kane souhaiterait quitter son club formateur lors du prochain mercato estival. De plus, l’international anglais serait disposé à découvrir un nouveau championnat. Une bonne nouvelle pour les dirigeants du PSG qui pourraient offrir 100 millions d’euros pour convaincre les Spurs.

Dans le même temps, le Paris Saint-Germain va devoir trouver la bonne stratégie pour recruter Harry Kane. Sa situation contractuelle et ses performances cette saison avec les Spurs font de lui un joueur très courtisé. Le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham est également dans le viseur du Bayern Munich et de Manchester United. Le PSG pourrait avoir un avantage dans ce dossier avec la potentielle arrivée de José Mourinho qui entretient de bonnes relations avec Harry Kane.