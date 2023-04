Publié par ALEXIS le 20 avril 2023 à 08:48

Un club parmi les courtisans de Houssem Aouar, milieu de terrain de l’ OL, a décidé de se retirer, alors qu’il était en contact avancé avec le club.

OL Mercato : Aouar très convoité, l'Eintracht Francfort se retire

En fin de contrat à l’ OL en juin et libre de signer avec le club de son choix depuis janvier, Houssem Aouar a plusieurs prétendants. Au moins un club dans les 5 grands championnats européens souhaite s’attacher les services du joueur formés à l’Olympique Lyonnais.

En Espagne, il est sur les tablettes du Betis Séville. En Angleterre, son nom est associé à Aston Villa et Leicester United. En Italie, trois équipes se Serie A sont à la lutte pour le recruter : l’AC Milan, Naples ou encore l’AS Rome. Il aurait un accord de principe avec La Louve, selon les informations de Calcio Mercato.

En Allemagne, c’est l’Eintracht Francfort qui est aux trousses de Houssem Aouar depuis le mercato estival. Le club de Bundesliga avait même une longue d’avance sur ses concurrents.

D’après Kicker, le natif de Lyon a réalisé une visite médicale en Allemagne ces dernières semaines, et il ne restait puis que la signature de son contrat. Cependant, la direction des Aigles a finalement décidé d’abandonner la piste menant vers le N°8 de l’ OL.

« Nous devons sentir la conviction qu'un joueur veut absolument venir chez nous. Il y a un moment où il faut dire stop. Alors, nous disons stop », a déclaré Markus Krösche, le directeur sportif du club allemand dans le média. Nous n'avons pas eu le sentiment de trouver une solution qui nous corresponde ».

OL : Le clan Houssem Aouar monte les enchères !

En effet, le clan Houssem Aouar aurait revu ses exigences à la hausse, remettant ainsi en cause leur prétendu premier accord. De plus, les hésitations du joueur ayant plusieurs sollicitations ne seraient pas du tout du gout des Allemands, comme l’explique Olympique et Lyonnais :

« Le revirement de position du club allemand s’expliquerait également par une volonté du clan du joueur de faire monter les enchères. De nouvelles exigences financières auraient été soumises à Francfort qui a donc décidé de jeter l’éponge. »