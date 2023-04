Publié par Enzo Vidy le 20 avril 2023 à 11:55

En déplacement sur la pelouse de Montpellier dimanche prochain, le Stade Rennais va retrouver une ancienne pépite du SRFC.

Stade Rennais : Les retrouvailles avec Faitout Maouassa

Passé par le Stade Rennais de 2017 à 2021, Faitout Maouassa va vivre un début d'aventure délicat en Bretagne. Auteur d'une première saison en demi-teinte, le latéral gauche français sera prêté la saison suivante, avant de revenir à l'issue de son prêt pour compenser le départ de Rami Bensebaini lors de la saison 2019-2020.

Titularisé au poste de latéral gauche, Faitout Maouassa explose, et devient un pion incontournable de l'effectif rouge et noir, notamment grâce à son apport offensif. À la fin de la saison, le bilan est plus que positif pour le joueur âgé de 24 ans, avec un total de 3 buts inscrits et d'une passe décisive délivrée en 23 matches de championnats. Après avoir prolongé le 20 août 2020, Faitout Maouassa quitte le club un an plus tard.

Aujourd'hui, c'est sous le maillot du Montpellier HSC, prochain adversaire du Stade Rennais, que l'ancien joueur de Nancy évolue. Dimanche, les Rouge et Noir retrouveront également Wahbi Khazri et Pedro Mendes, eux aussi passés par le SRFC ces dernières années.

Victoire obligatoire pour le SRFC à Montpellier

Si ce match va permettre aux joueurs du Stade Rennais de retrouver d'anciens coéquipiers, pas question pour autant de leurs faire des cadeaux sur le terrain. L'enjeu est immense pour le SRFC, qui doit absolument confirmer sa dernière victoire acquise samedi dernier face à Reims (3-0) au Roazhon Park.

Avec deux points de retard sur le LOSC, le Stade Rennais ne peut pas se permettre de laisser filer des points, d'autant plus que l'OL, 7e, n'a pas dit son dernier mot dans la course à l'Europe. Pression maximale donc sur les épaules des joueurs de Bruno Genesio.